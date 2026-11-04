Crotone, la Polizia incontra il Vescovo Torriani e la Caritas per rafforzare la collaborazione sul territorio

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Presso gli uffici della Questura di Crotone si è tenuto un incontro istituzionale tra il Questore Renato Panvino, Sua Eccellenza Monsignor Alberto Torriani, Vescovo di Crotone-Santa Severina, e la Direttrice della Caritas Diocesana, suor Michela. Un appuntamento che assume un significato che va oltre la semplice visita di cortesia, inserendosi in un percorso di collaborazione tra istituzioni e realtà ecclesiali del territorio.

Un dialogo all'insegna della cordialità

L'incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità e di massima collaborazione istituzionale. Come sottolineato dalla Questura, si è trattato di un'importante occasione di dialogo e confronto tra la Polizia di Stato e la Diocesi di Crotone, due realtà che condividono una costante attenzione nei confronti della comunità e delle persone più fragili.

Solidarietà e coesione sociale al centro

Nel corso del confronto è stato rinnovato il valore della sinergia tra le istituzioni e le realtà ecclesiali, accomunate dall'impegno quotidiano a favore dei cittadini e dalla volontà di promuovere iniziative improntate alla solidarietà, alla vicinanza e alla coesione sociale. Particolare rilievo è stato attribuito all'importanza del dialogo e della reciproca disponibilità, elementi essenziali per rafforzare il rapporto tra istituzioni e tessuto sociale, favorendo una rete di collaborazione capace di rispondere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alle esigenze del territorio.

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La sicurezza come relazione e presenza

La Polizia di Stato ha confermato, anche attraverso questi momenti di incontro, la propria attenzione al dialogo con tutte le componenti della società civile, del mondo religioso e del volontariato. La consapevolezza è che la sinergia istituzionale costituisca un valore fondamentale per il benessere e la sicurezza della collettività e che la sicurezza stessa non si esaurisca nella sola attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi. Essa si alimenta anche attraverso la costruzione di relazioni, la fiducia reciproca e la presenza concreta delle istituzioni accanto ai cittadini.

Un momento di condivisione

L'incontro ha rappresentato, pertanto, un significativo momento di condivisione nel segno dei comuni valori di solidarietà, servizio e attenzione alla comunità, confermando come la collaborazione tra Questura, Diocesi e Caritas possa tradursi in azioni concrete di vicinanza alle persone più vulnerabili.