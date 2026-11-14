Dalla Sila a San Pietro il legame storico tra i boschi calabresi e Roma

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Il legname della Calabria contribuì alle coperture delle basiliche romane mentre i Giganti della Sila custodiscono oggi la memoria di un patrimonio forestale straordinario

Tra la Calabria e la Basilica di San Pietro esiste un legame che attraversa secoli di storia. A unirle è il legname delle foreste calabresi, una risorsa preziosa per realizzare grandi travi destinate agli edifici religiosi di Roma. Un rapporto che racconta il contributo del territorio meridionale ai cantieri della città e il valore economico dei suoi boschi.

Questa storia richiede però una distinzione fondamentale: le forniture medievali per le coperture delle basiliche appartengono a un’epoca molto precedente alla costruzione dell’attuale cupola di San Pietro.

Gregorio Magno e il legname calabrese per le basiliche romane

Un passaggio significativo risale al 599, durante il pontificato di Gregorio Magno. Le lettere del papa documentano l’organizzazione di forniture di travi dalla Calabria per le basiliche di San Pietro e San Paolo.

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Procurarsi il materiale significava affrontare un lavoro complesso. Occorreva individuare alberi adatti, abbatterli, ricavarne elementi delle dimensioni richieste e trasferirli fino alla costa. Per il trasporto verso gli imbarchi venivano richiesti uomini e buoi, prima della successiva spedizione via mare a Roma. iris.unirc.it

Il legame con San Pietro riguarda dunque anzitutto le esigenze dell’antica basilica vaticana, precedente all’edificio rinascimentale che conosciamo oggi.

Il pino laricio e il valore delle foreste della Sila

Il pino laricio è uno degli alberi simbolo della Sila. Il portamento imponente e i grandi fusti aiutano a comprendere perché le foreste dell’altopiano abbiano rappresentato per secoli una riserva di materiali importanti.

Non bisogna però attribuire automaticamente a questa sola specie tutte le forniture storiche di legname calabrese. I boschi offrivano essenze diverse, selezionate secondo le necessità dei cantieri. Anche la provenienza precisa dei tronchi e gli itinerari percorsi devono essere ricostruiti caso per caso.

Il viaggio dal bosco al mare era parte integrante del valore del materiale: dietro ogni grande trave c’erano capacità tecniche, manodopera e un’organizzazione dei trasporti impegnativa.

La cupola di San Pietro e la distinzione dalle antiche coperture

Dire che la cupola sia costruita con il legno della Sila sarebbe inesatto. La cupola di San Pietro è una struttura in muratura a doppia calotta, ideata da Michelangelo e portata a compimento da Giacomo della Porta e Domenico Fontana tra il 1588 e il 1590.

Le travi delle coperture e le strutture provvisorie impiegate nei cantieri vanno quindi distinte dalla struttura portante della cupola. Questa precisazione permette di valorizzare il contributo calabrese senza sovrapporre edifici, materiali ed epoche differenti. vatican.va

I Giganti della Sila custodiscono la memoria del bosco

Oggi la maestosità delle foreste silane si può riconoscere nei Giganti della Sila, nella riserva di Fallistro, nel territorio di Spezzano della Sila.

Il bosco monumentale conserva pini larici e aceri montani, con esemplari che superano i 350 anni e raggiungono i 45 metri di altezza. La sua origine è legata alla piantumazione promossa nel Seicento dai baroni Mollo: gli alberi presenti non sono quindi quelli dell’epoca di Gregorio Magno, ma testimoniano la straordinaria longevità di questo ambiente. Fondo per l'Ambiente Italiano

Il rapporto tra Sila e San Pietro restituisce così una prospettiva più ampia sulla storia della Calabria. Le sue foreste furono luoghi di lavoro, risorse per grandi opere e parte di una rete di scambi che collegava le montagne al Mediterraneo. Oggi rappresentano un patrimonio naturale da conoscere e proteggere.

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