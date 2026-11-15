Sellia Marina, la solidarietà parte dai bambini nella Giornata Mondiale dei Poveri

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La raccolta di beni essenziali coinvolge catechismo e famiglie. Martedì il pranzo alla Salus Mentis con la Caritas parrocchiale e i volontari. Il ringraziamento di don Raffaele Rimotti e don Giuseppe Cosentino

A Sellia Marina, la Giornata Mondiale dei Poveri diventa un’occasione per rispondere ai bisogni della comunità attraverso la condivisione e la presenza. Dalla raccolta di beni di prima necessità al pranzo solidale per gli ospiti della Salus Mentis, le iniziative promosse dalla realtà parrocchiale mettono al centro le persone che affrontano difficoltà economiche, fragilità e solitudine.

Un impegno che coinvolge bambini, ragazzi, famiglie e volontari, unendo il sostegno materiale all’attenzione per le relazioni.

I bambini del catechismo protagonisti della raccolta solidale

Tra le attività del percorso di solidarietà trova spazio I bambini aiutano i bambini, l’iniziativa organizzata dai parroci don Raffaele Rimotti e don Giuseppe Cosentino insieme ai catechisti.

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I bambini e i ragazzi del catechismo hanno partecipato raccogliendo beni di prima necessità, giochi e materiale scolastico destinati ai coetanei che vivono situazioni di difficoltà. Le famiglie hanno accompagnato e sostenuto il loro contributo, trasformando la proposta educativa in un’esperienza condivisa.

Per i più piccoli, scegliere qualcosa da donare significa imparare a riconoscere i bisogni degli altri. Il valore dell’iniziativa sta anche in questo passaggio: rendere la generosità un comportamento concreto, comprensibile e vicino alla loro quotidianità.

La raccolta alimentare per sostenere chi è in difficoltà

Alla mobilitazione si affianca la raccolta alimentare della Caritas parrocchiale di Sellia Marina, promossa per domenica 15 novembre.

Tra i prodotti richiesti figurano pasta, scatolame, passata di pomodoro, olio, sale, zucchero, caffè, marmellata, fette biscottate, merendine e latte a lunga conservazione. Alimenti facilmente conservabili, utili per offrire un aiuto concreto a chi fatica a sostenere le necessità quotidiane.

La partecipazione della comunità dà così forma a una rete di sostegno nella quale ogni donazione contribuisce a una risposta collettiva.

Un pranzo alla Salus Mentis nel segno della vicinanza

Il percorso proseguirà martedì con un pranzo di solidarietà alla Salus Mentis, la struttura sanitaria locale che accoglie e assiste persone con disabilità, in particolare di natura psichica.

L’appuntamento sarà organizzato dalla Caritas parrocchiale, grazie alla generosa offerta del gruppo del Rinnovamento nello Spirito di Sellia Marina e all’impegno dei volontari della parrocchia.

Il pranzo sarà un momento di incontro con gli ospiti della struttura, nel quale il pasto condiviso diventerà occasione di ascolto e compagnia. La convivialità può contribuire a contrastare l’isolamento e a rafforzare il legame tra la comunità e le persone accolte, riconoscendo a ciascuna il proprio spazio nelle relazioni del territorio.

Il ringraziamento dei parroci alla comunità

A sottolineare il significato della partecipazione sono don Raffaele Rimotti e don Giuseppe Cosentino, che rivolgono un messaggio di gratitudine a quanti hanno contribuito:

«Grazie a tutti per la grande generosità. La comunità parrocchiale si è dimostrata ancora una volta sensibile ai bisogni dei più poveri».

Un ringraziamento che abbraccia il contributo dei bambini, delle famiglie, dei catechisti, dei gruppi parrocchiali e dei volontari. Attraverso la raccolta e gli incontri, la solidarietà a Sellia Marina si traduce in gesti capaci di sostenere le persone e mantenere vivi i legami della comunità.

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