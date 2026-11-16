La Chiesa di Catanzaro-Squillace ricorda i suoi Vescovi defunti
Lunedì 16 novembre, alle ore 17.30, nella Basilica dell’Immacolata, la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Claudio Maniago. Un ricordo particolare sarà dedicato a Mons. Antonio Cantisani nel centenario della nascita.
Lunedì 16 novembre 2026, alle ore 17.30, nella Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, presiederà una solenne Celebrazione Eucaristica in suffragio dei Vescovi defunti che, nel corso degli anni, hanno guidato e servito la Chiesa locale.
L'appuntamento, che si colloca nel mese tradizionalmente dedicato dalla Chiesa alla commemorazione dei defunti, vuole essere un momento di preghiera, riconoscenza e memoria ecclesiale, per ricordare quei Pastori che, attraverso il loro ministero, hanno contribuito alla crescita spirituale e pastorale delle comunità diocesane.
Quest'anno la celebrazione assumerà un significato particolare per il centenario della nascita di Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, la cui figura rimane profondamente legata alla storia religiosa e sociale della Calabria.
Il suo ministero episcopale, vissuto in una stagione di importanti trasformazioni ecclesiali e sociali, è stato caratterizzato da una particolare attenzione alla formazione, al dialogo con le istituzioni, alle problematiche del territorio e alla promozione della dignità umana.
Ricordare Mons. Cantisani, insieme agli altri Vescovi defunti, significa riconoscere il valore di un'eredità spirituale e pastorale che continua ad accompagnare il cammino dell'Arcidiocesi.
Una memoria che non si limita alla ricostruzione del passato, ma diventa occasione per riscoprire le radici della propria identità ecclesiale e rinnovare l'impegno di testimonianza nel presente.
La Celebrazione Eucaristica sarà dunque un momento di comunione e di gratitudine, nella consapevolezza che la storia di una Chiesa particolare è anche il frutto della fede, della dedizione e del servizio dei Pastori che l'hanno guidata.
Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali
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