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Avvento, mons. Maniago: riconoscere il Signore nella vita di ogni giorno

Nel messaggio alla comunità diocesana, l’Arcivescovo invita a riscoprire il valore dell’attesa, della conversione e della solidarietà. Un gesto concreto di carità a sostegno delle popolazioni dell’Indonesia.

In occasione della prima domenica di Avvento, che inaugura il nuovo anno liturgico del ciclo B, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, rivolge un messaggio alla comunità diocesana, invitando i fedeli a vivere questo tempo come occasione di rinnovamento spirituale e di concreta testimonianza cristiana.

L’Avvento, scrive l’Arcivescovo, è «sacramento della pazienza e della misericordia di Dio che sempre ci attende». Mentre i cristiani si preparano a celebrare la nascita di Gesù, è Dio stesso ad attendere ciascuno, invitandolo a riconoscere la sua presenza nella quotidianità e a fare spazio nella propria coscienza al «Regno della santità, dell’amore e della pace».

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La possibilità di ricominciare

Mons. Maniago sollecita una riflessione personale su quanto possa ostacolare l’incontro con il Signore, richiamando in particolare l’orgoglio, l’indifferenza, la superficialità e la vanità.

A tutti è offerta «la possibilità di ricominciare ogni giorno e ogni anno il cammino della salvezza»: una prospettiva di speranza e di gioia anche per quanti attraversano situazioni di sofferenza, difficoltà e angoscia.

«Questo auguro a me e a tutti voi – scrive l’Arcivescovo –: per questo preghiamo a vicenda con spirito di comunione e di fraternità».

Un Avvento di solidarietà: dalla Calabria all’Indonesia

L’attesa del Signore è chiamata a tradursi anche in gesti concreti di carità. In questa prospettiva, mons. Maniago propone alle comunità diocesane di sostenere l’opera missionaria delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato di Torre di Ruggiero, impegnate nel villaggio indonesiano di Beanio, nel distretto di Cibal.

Le religiose, da tempo vicine alle famiglie più povere attraverso l’accoglienza dei bambini alla loro mensa, sono impegnate, dallo scorso agosto, anche nel sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto, contribuendo alla ricostruzione delle abitazioni distrutte.

Un’iniziativa attraverso la quale l’Arcidiocesi intende dare concretezza a quella «attesa operosa» che caratterizza il tempo dell’Avvento.

Gli appuntamenti del presbiterio diocesano

Nel messaggio l’Arcivescovo richiama, inoltre, due significativi appuntamenti per il clero diocesano.

Sabato 12 dicembre un gruppo di sacerdoti dell’Arcidiocesi prenderà parte all’incontro con Papa Leone XIV, insieme a confratelli provenienti da tutta Italia.

Martedì 22 dicembre, alle ore 9.30, presso la chiesa nuova di Squillace Lido, il presbiterio diocesano si ritroverà per un momento di meditazione spirituale, in sostituzione del ritiro inizialmente previsto per il 10 dicembre. Seguiranno lo scambio degli auguri natalizi e un momento conviviale.

Catanzaro, 28 novembre 2026

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace

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