Parrocchia Simeri: A un anno dall’inizio del covid Via Crucis per ammalati e personale sanitario

Parrocchia Simeri: A un anno dall’inizio della pandemia Via Crucis per gli ammalati e il personale sanitario.

SIMERI, 04 MAR - Durante il tempo liturgico della Quaresima, la Chiesa medita la via dolorosa di Gesù. Le comunità parrocchiali si ritrovano attorno al mistero della Croce percorrendo le quattordici stazioni della Via Crucis. Ad un anno dall’inizio della pandemia di coronavirus, la Parrocchia Santa Maria Assunta di Simeri guidata da Don Francesco Cristofaro, con la partecipazione dei giovani della comunità, vivrà un momento interamente dedicato agli ammalati, ai medici, al personale sanitario, a quanti hanno perso la vita durante questo terribile anno.

L’iniziativa nasce dal cuore del giovane parroco che ogni giorno è raggiunto da tante persone che gli affidano pene e sofferenze. Proprio Don Francesco Cristofaro, nato con una para paresi spastica alle gambe, nei giorni scorsi è stato invitato dall’Ufficio della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma a tenere un incontro online nel corso “Un po' più di vicinanza” promosso dalla CEI e dalla Pastorale della Salute. “Spesso il mondo della malattia fa paura – ha detto il sacerdote – e allontana. Chi soffre, spesso sperimenta solitudine e abbandono come nel mio caso dove per tanti anni mi sentivo definire “poverino”. Gesù si fa vicino, tende la mano, solleva. E’ bello mostrare un po' più di vicinanza”.

Per quanti volessero seguire il momento di preghiera, basta collegarsi sul canale YouTube Don Francesco Cristofaro domani 5 marzo 2021. Ogni Venerdì sono oltre 2000 persone a pregare la Via Crucis. Alle 18 la celebrazione eucaristica e a seguire la Via Dolorosa animata dai giovani. Le meditazioni sono di S. E. Mons. Paolo Ricciardi, Delegato della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma. Si tratta di Storie in corsia di ospedale.