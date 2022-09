Parte da Bovalino il primo meetup 5 Stelle itinerante. Si chiama "Meetup Magna Grecia"

BOVALINO (RC), 15 FEB - Si è svolta nella serata di giovedì 13 febbraio 2020, presso la Sala Meeting NexCom srls del Centro commerciale "I Gelsomini", a Bovalino Marina (Rc), un primo incontro per la formazione di un nuovo meetup del Movimento 5 stelle che si aggiunge a quelli già esistenti e operativi sull’intero territorio della regione Calabria. La necessità di costituire questo nuovo meetup in un territorio particolarmente difficile come quello della locride e, ancor più dell’intera fascia jonica reggina, assume un significato emblematico perchè rappresenta un chiaro segnale della volontà popolare di accostarsi ad un nuovo modo di fare politica, un modo che sia lontano dagli stereotipi che fino ad oggi hanno governato in questo territorio ed in tutta la regione Calabria con risultati catastrofici che sono sotto gli occhi di tutti sia in termini di sviluppo economico che di crescita politico-amministrativa.

All’incontro hanno preso parte simpatizzanti provenienti dal comprensorio della locride, dell’area grecanica e della fascia tirrenica, oltre ad alcuni attivisti qualificati del movimento 5 stelle provenienti da Reggio Calabria dov’è in atto la programmazione delle prossime elezioni comunali e della Città Metropolitana; insieme ad essi erano presenti anche tutti i candidati che hanno partecipato recentemente alla corsa regionale dello scorso 26 gennaio 2020. Appena iniziata la riunione è intervenuto, in diretta telefonica, l’On. Paolo Parentela, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle che ha indirizzato ai componenti del nuovo meetup gli auguri di buon lavoro con l’auspicio di poterli incontrare nel breve termine.



Nel suo breve intervento, Domenico Augliera, attivista di Reggio Calabria ha detto: “Il nostro obiettivo è quello di fare quella rivoluzione gentile che si fa più che con le parole con le azioni e soprattutto con i buoni propositi. E’ chiaro che da soli non si può fare molto, ma tutti insieme saremo certamente in grado di spostare le coscienze e far si che i cittadini tornino a contare in maniera decisiva nella gestione del bene comune. Il meetup che stasera abbiamo inaugurato, come del resto gli altri, è aperto a tutti i cittadini che intendono far valere i propri diritti ed ha l'obiettivo di farsi conoscere sul territorio senza entrare in concorrenza con gli altri, anzi è ncessario per una crescita comune collaborare insieme per crescere e formarsi nell'ottica futura di un unico grande meetup metropolitano"

Caratteristica peculiare di questo meetup è quella di essere “itinerante”, ossia anche se composto in maniera autonoma da più cellule allocate in diversi Comuni, sarà in grado, al momento opportuno, di aggregare, muovere e parlare all’unisono con i tanti cittadini che chiedono la risoluzione urgente di tanti problemi che affliggono da anni il territorio. Con una votazione online che si è completata nella serata di ieri è stato scelto, su una rosa di cinque nomi, il nome del meetup che è “Meetup Magna Grecia”. Nominati, invece, direttamente in Sala i coordinatori del meetup che sono stati indicati tenendo conto della zona di provenienza: Antonella Italiano, Pasquale Rosaci e Ilaria Cozzupoli (la più giovane del gruppo) per la zona di Bovalino-Bianco; Cosimo Romeo e Luciano Pezzano per l’area di Locri; Natale Bianchi per l’area di Marina di Gioiosa; Davide Palamara e Rosario Marino per l’area sud Ferruzzano-Condofuri.

Dopo la presentazione personale dei componenti il gruppo si è provveduto a discutere delle varie problematiche che insistono sul territorio e che necessitano di urgenti e positive risposte: viabilità, trasporti, sanità, dissesto idrogeologico, lavoro e impresa, agricoltura e ambiente, sono tematiche che non possono essere più procrastinate e, pertanto, è necessario attivarsi per giungere al più presto ad una politica del fare più che del dire. Prima di concludere la riunione si è pensato di promuovere, a breve scadenza un ulteriore incontro che si svolgerà a fine mese nello stesso luogo (Bovalino) al fine di chiudere il cerchio e definire ufficialmente anche gli incarichi e le prime attività operative da mettere in campo. Un sobrio rinfresco con tanto di torta marchiata cinque stelle, ha chiuso i lavori in un clima particolarmente euforico e che lascia ben sperare per il prosieguo delle attività future del movimento.

Pasquale Rosaci