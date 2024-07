Parte il 24 luglio da Roccella Jonica con il leggendario Nick Mason e i Saurceful Of Secrets L’estate di “fatti di musica 2024“ in Calabria

Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna si prepara al clou estivo in numerosi splendidi luoghi della Calabria.

In base al suo format, continuerà a presentare e premiare in varie sezioni alcuni dei live più attesi dell’anno con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, interagendo con altri Festival ed iniziative di vari Comuni della regione.

Il prossimo appuntamento è al Teatro al Castello di Roccella Jonica, dove il 24 luglio arriverà l’eccezionale live sui Pink Floyd del leggendario fondatore e musicista della mitica band britannica, Nick Mason, accompagnato dai Saurceful of Secrets, il super gruppo formato da Gary Kemp (Spandau Ballet), Guy Pratt (Pink Floyd), Lee Harris (Blockheads), Dom Beken (Transit Kings).

L’ evento dal sapore storico in Calabria, come i live di altre stelle mondiali presentate nelle scorse edizioni, da Sting a Tina Turner, da Santana ad Elton John, ha il Patrocinio di Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio e Comune di Roccella.

Il 3 agosto ci si sposterà nel Centro Storico di Reggio Calabria per il concerto di Irama, tra i nomi di maggior richiamo della nuova musica d’autore italiana, attesissimo nella splendida cornice di Piazza del Castello Aragonese. Stessa magica location il 9 agosto per il live spettacolare e ricco di effetti speciali di Gabry Ponte, il re della dance mondiale che festeggia 25 anni di successi. I due appuntamenti faranno parte dell’ Estate Reggina, con il Patrocinio del Comune di Reggio.

Altri due concerti sono previsti nella meravigliosa Isola Capo Rizzuto, predisposti ad ingresso libero dall’Amministrazione Comunale nel quadro di Isola Summer, la ricca programmazione estiva della splendida località turistica: Ron il 5 agosto sarà in Piazza Santuario, mentre Dargen D’Amico sarà l’ 8 agosto nello scenario incantevole del Porto di Le Castella.

Domenica 11 agosto l’appuntamento è con Sergio Cammariere e la sua band nel Borgo Antico di Santa Severina (Kr), uno dei borghi più belli d’Italia, davanti alle mura dell’imponente Castello Normanno che si potrà visitare con il biglietto del concerto.

Il 12 agosto per gli eventi di Ama Calabria Ets appuntamento nell’ Anfiteatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme con la Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore.

Il 13 agosto in Piazza Turra di Mesoraca, sempre in provincia di Crotone, è previsto lo speciale concerto di Max Gazzè con la Calabria Orchestra dal titolo Musicae Loci, evento voluto dall’Associazione Amici del Santuario SS. Ecce Homo per il settennale dell’attesissima ricorrenza.

In attesa della definizione di altri appuntamenti estivi, confermata la chiusura del Festival con una ricca sessione autunno/inverno: Grease il Musical 23, 24 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e 25, 26 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria; Alis, lo spettacolare Gran Galà di Le Cirque Top Performers con stelle di Le Cirque du Soleil dal 20 al 22 dicembre ancora al Teatro Politeama di Catanzaro; infine, Shrek il Musical il 29 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Fatti di Musica, progetto già incluso tra gli Eventi Storicizzati e Grandi Eventi della Regione Calabria in precedenti edizioni, è candidato all’Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024, Pac 2014/2020, az. 6.8.3 – brand Calabria Straordinaria”.

“E’ un’ altra edizione da incorniciare – afferma Ruggero Pegna – Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live in Calabria, modello imitato, ma sempre unico per format, proposte prestigiose e originali, eventi internazionali irripetibili, numeri record: circa 3milioni di spettatori in 38 anni e circa 1500 eventi di vari generi realizzati!”. Per gli eventi a biglietti la prevendita è su www.ticketone.it e nei punti autorizzati. Informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine ufficiali fb ed instagram.