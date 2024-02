Parte oggi la prevendita per il concerto di Luigi Strangis del 25 maggio 2024 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

Partirà oggi alle ore 16:00 online su Ticketone e il 26 dicembre alle ore 11:00 nei punti autorizzati (Lamezia Uffici Pegna, corso G. Nicotera n. 237) la vendita dei biglietti dell’unico concerto in Calabria del Tour “Unplugged 2024” di Luigi Strangis, prodotto da Vivo Concerti.

Tre le date in programma: 20 maggio Roma (Largo Venue), 22 maggio Milano (Santeria Toscana 31), 25 maggio Lamezia Terme (Teatro Comunale Grandinetti).

Per il ritorno nella sua città, dopo lo straordinario live allo Stadio d’Ippolito dello scorso anno con circa cinquemila spettatori arrivati a festeggiarlo da tutta Italia, il promoter Ruggero Pegna comunica che saranno disponibili 600 biglietti tra platea e galleria.

Luigi Strangis, vincitore della 21° edizione del talent di Maria De Filippi “Amici”, è un artista eclettico, cantautore poliedrico e polistrumentista, che si è fatto conoscere al grande pubblico con il suo primo Ep Strangis, certificato “Oro”, che contiene i brani presentati durante il programma di Canale 5, tra cui il singolo Tienimi Stanotte, anch’esso certificato “Oro”.

A settembre 2022 ha pubblicato il singolo Stai Bene Su Tutto che ha anticipato il disco di inediti “Voglio la gonna”, pubblicato il mese successivo. Nello stesso mese esce al cinema il live-action Il Talento di Mr. Crocodile. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.

Dopo i primi concerti in estate e il Premio ai Migliori Live di Fatti di Musica nella sua città, a novembre 2022 si è esibito in due concerti sold out all’Alcatraz di Milano e all’Orion di Roma.

Il 31 marzo 2023 ha pubblicato il singolo Adamo ed Eva, poi il 5 maggio Tulipani Blu, singolo inciso con Matteo Romano. A novembre 2023 è tornato con il brano Stupida libertà, una canzone dalle atmosfere acustiche e dal testo profondamente riflessivo con il quale racconta di solitudini e silenzi, di stanze buie in cui rifugiarsi ma che fanno poi mancare il respiro. Per i numerosissimi fan della sua Lamezia e calabresi, finalmente la notizia tanto attesa di un suo nuovo concerto, per il quale è già partita la corsa alle prenotazioni. Per informazioni tel. 096844188