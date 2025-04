Pasqua a Catanzaro: strade chiuse e divieti per la “Naca” e le isole pedonali del 17 e 19 aprile

Settimana di Pasqua: isola pedonale 17 e 19 aprile. Le disposizioni sulla viabilità anche per la "Naca"

L’Amministrazione comunale di Catanzaro informa la cittadinanza che, in occasione delle celebrazioni pasquali, sono state adottate una serie di misure straordinarie alla viabilità per garantire il regolare svolgimento degli eventi religiosi e la sicurezza di residenti e visitatori.

Giovedì 17 aprile 2025

In occasione delle celebrazioni del Giovedì Santo:

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 sarà istituita l'isola pedonale lungo Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi (San Giovanni) e Piazza Cavour.

Dalle ore 17:00 alle ore 23:00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del medesimo tratto.

In Piazza L. Rossi (Prefettura), lungo il lato perimetrale adiacente l’Istituto di Credito fino alla discesa ZTL, sarà attiva la sosta riservata ai veicoli con persone con disabilità in possesso di regolare pass. Gli altri stalli nella piazza rimarranno disponibili per la sosta a pagamento, così come in Piazza B. Grimaldi per chi proviene da via Jannoni.

Venerdì 18 aprile 2025 – Processione “Naca”

Per consentire il regolare svolgimento della storica processione del Venerdì Santo:

Dalle ore 13:00 fino al termine dell’evento, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il percorso della processione, che include: Piazza L. Rossi (Prefettura), Corso Mazzini, Piazza G. Garibaldi, Piazza Matteotti, Via Poerio, Piazza di Tocco, Via Raffaelli, Via Sensales, Piazza Unità d’Italia, Via Jannoni, Via Eroi 1799, Vico I° Piazza Roma, Piazza Le Pera e Piazza Grimaldi.

Dalle ore 16:30 fino al termine dell’evento, sarà vietato il transito veicolare lungo le medesime vie.

Dalle ore 18:00, divieto di transito anche in via XX Settembre, dall’intersezione con Scesa San Rocchello fino a Corso Mazzini. I veicoli provenienti da via D’Amato e via XX Settembre dovranno obbligatoriamente immettersi in Scesa San Rocchello.

In Piazza L. Rossi (Prefettura) sarà consentita la sosta esclusivamente ai veicoli con persone disabili, muniti di contrassegno.

Sabato 19 aprile 2025

Dalle ore 17:30 alle ore 20:30, nuova Isola pedonale su Corso Mazzini nel tratto da Piazza Garibaldi (San Giovanni) a Piazza Cavour.

Dalle ore 15:30 alle ore 20:30, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto sopra indicato.

Confermate le medesime misure per la sosta riservata a persone con disabilità in Piazza L. Rossi (Prefettura), con disponibilità degli altri parcheggi a pagamento.