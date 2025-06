PATRIZIA CONTE IN PUGLIA PER UN CONCERTO IMPERDIBILE

Tempo di lettura: ~3 min

È in assoluto una delle voci più intense del panorama jazz e soul italiano, vincitrice dell’edizione 2025 di The Voice Senior. Patrizia Conte, martedì 8 luglio, arriva al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, per un concerto che si preannuncia memorabile.

«Quando sono a Taranto, la mia città, è sempre un’emozione grande. È difficile spiegare i sentimenti che si provano, ma non è come esibirsi in qualsiasi altra parte d’Italia. Qui c’è la mia gente, ci sono le mie radici. E spero che il pubblico sia numeroso e possa apprezzare questa serata».

L’artista tarantina colpisce per il suo stile unico e una voce potente, in grado di incantare al primo ascolto. In scaletta, un vasto repertorio che spazierà dai grandi classici internazionali alle reinterpretazioni più amate del pubblico. Ci saranno ovviamente i brani che l’hanno portata alla vittoria nella trasmissione Rai. Ad accompagnarla sul palco una formazione straordinaria: Pino Mazzarano (chitarra), Peppe Fortunato (tastiere), Vito Di Modugno (basso) e Alessandro Napolitano (batteria). «Il programma è divertente e accattivante. Non mancherà neppure qualcosa di nuovo e più fresco» promette Patrizia Conte.

Dopo aver conquistato milioni di telespettatori nel seguitissimo programma Rai, The Voice Senior, è pronta a regalare al suo pubblico un live imperdibile. Un orgoglio tutto tarantino per un’artista che, nella sua carriera, ha collaborato con musicisti come Tullio De Piscopo, Lee Konitz, Cedar Walton, Bill Higgins, Mark Murphy, Jimmy Owens, Bobby Durham, Jay Rodriguez, Carlo Atti. È stata anche vocalist stabile nella Jazz Studio Orchestra diretta dal Maestro Paolo Lepore. Ha al suo attivo centinaia di concerti e la partecipazione a numerosi festival, in Italia e all’estero.

Patrizia, vocalist di jazz e insegnante di canto jazz al Conservatorio, si è dedicata per tutta la vita alla musica. Nata a Taranto e poi trasferitasi a Milano, si è fatta apprezzare dal grande pubblico con le sue esibizioni in tv nell’ultima edizione della seguitissima trasmissione Rai. Oltre alla sua carriera, in veste di insegnante di canto, ha diplomato allieve di talento come Paola e Chiara, Bianca Atzei e Roberta Faccani dei Matia Bazar.

Tra le altre tappe più significative del suo percorso, il debutto nel 1999 ne “L'opera da tre soldi” di Kurt Weill, nel ruolo di Frau Peachum, l’omaggio a Max Roach con Tullio De Piscopo nel 1998. L’anno prima, aveva cantato l’inno di apertura dei Giochi del Mediterraneo.

Start concerto ore 22. Biglietti con posto a sedere numerato: 15 euro (secondo settore), 20 (primo settore), 25 euro (poltronissima) più i diritti di prevendita. Già partita la vendita online: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=591654&InstantBuy=1.