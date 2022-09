Eriksen paura ad Euro 2020, il danese si accascia a terra poi Danimarca-Finlandia 0-1

Eriksen: Balzanelli (118), salvato da soccorso immediato "Manovre salva-vita si insegnino a scuola, come prevede la legge"

"Il soccorso immediato ed appropriato assicurato poche ore fa sul campo ad Eriksen ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Un massaggio cardiaco immediato ad una vittima di arresto cardiaco improvviso, attivato entro i primi 90 secondi, e la scarica erogata da un defibrillatore entro i primi 5 minuti hanno significative probabilità di salvare la vita senza esiti neurologici invalidanti". Lo ha detto all'ANSA il presidente nazionale del 118 Mario Balzanelli. Che ha aggiunto: "Auguriamo ad Eriksen la più pronta e completa guarigione. E auspichiamo, contestualmente, con massima urgenza, il decollo istituzionale "intensivo" di ogni percorso di formazione-addestramento della popolazione nazionale in tema di conoscenza teorico-pratica delle manovre salvavita del Primo Soccorso, in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, ma particolarmente a partire dagli anni della formazione scolastica".



Il presidente del 118 ha quindi sottolineato la necessità di attuare l'articolo 1, comma 10 della Legge 107/2015, che prevede l'insegnamento delle manovre salvavita agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. "Riteniamo di estrema importanza da parte dello Stato attivare, dopo ben 27 anni, questa svolta sostanziale di civiltà che riguarda la vita di noi tutti, e consentire finalmente a chiunque si trovi di fronte a un arresto cardiaco (dopo 3-4 minuti dall'insorgenza le lesioni cerebrali diventano irreversibili), di saper mettere correttamente due mani sul torace e di poter disporre in tempi brevissimi di un defibrillatore - ha concluso - si tratta di salvare innumerevoli vite, di qualunque fascia d'età, ogni giorno, ovunque, come la storia di Eriksen dimostra con estrema chiarezza, vite che diversamente continueranno, dati alla mano, a spegnersi".





Paura a Euro 2020 Eriksen si accascia a terra in Danimarca-Finlandia, ricoverato in condizioni stabili l giocatore uscito cosciente dal campo. La Federcalcio danese: "È sveglio, in ospedale". La partita viene sospesa e poi riprende con vittoria di finlandesi per 1-0

Nel secondo giorno di Euro2020, Christian Eriksen si accascia in campo durante Danimarca-Finlandia, fa passare qualche minuto da incubo al mondo del calcio, ma soprattutto a famiglia, amici e compagni di squadra. La grande paura è durata minuti interminabili, poi le prime notizie rassicuranti con il giocatore sveglio e in ospedale. A Copenaghen si sono vissuti momenti di altissima tensione dopo che il centrocampista dell'Inter, attorno al 43' del primo tempo, si è steso sul terreno di gioco per via di un malore.



Le immagini televisive fanno subito pensare al peggio, ma il soccorso dello staff danese è tempestivo, con tanto di massaggio cardiaco. Seguono istanti surreali, con la moglie del giocatore a bordo campo, consolata da Simon Kjaer, difensore del Milan e grande amico di Eriksen. E' stato il primo a soccorrere il giocatore dell'Inter, probabilmente il suo intervento è stato decisivo. Il capitano danese, insieme ai compagni (seppur sconvolti), ha fatto da scudo proteggendo la privacy dello stesso Eriksen mentre i medici prestavano le prime cure.



Christian viene trasportato via in barella, con l'ossigeno, ma apparentemente cosciente come si nota da numerose immagini che presto fanno il giro dei social. A far tirare un grosso sospiro di sollievo sono i comunicati della federazione danese e dell'Uefa che parlano di un Eriksen "sveglio", "cosciente" e in "condizioni stabili". La partita tra Danimarca e Finlandia è ripartita alle ore 20:30 sul punteggio di 0-0 (ancora 45 minuti e spiccioli da giocare) su richiesta esplicita dei giocatori di entrambe le squadre, per concludersi con la vittoria dei finlandesi per 1-0, con rete di Pohjanpalo al 59'. I grandi campioni, ma non solo, si sono aggrappati alla speranza tramite vari messaggi di incoraggiamento. A partire da Cristiano Ronaldo: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Eriksen e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo, Chris! Sii forte", il post del portoghese su Instagram.



"Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te!", ha invece scritto su Twitter l'Inter, società in cui milita il danese da circa un anno e mezzo. Hanno destato particolare rilievo le parole pronunciate via social da Fabrice Muamba ("Per favore Dio"), ex calciatore inglese di origini congolesi, il cui cuore nel 2012 si fermò per oltre un'ora prima di tornare a battere a causa di un arresto cardiaco in campo durante Bolton-Tottenham.



Anche l'Inter, Antonio Conte, così come i presidenti di Fifa, Gianni Infantino, e Uefa, Aleksander Ceferin, hanno manifestato tutto il loro sostegno al centrocampista danese, elogiando anche il comportamento delle squadre. Tweet anche dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, da colleghi calciatori e personaggi del calcio, oltre a politici come il sindaco Sala ("Forza Christian, Milano ti aspetta!") e altri ancora. La grande paura è passata, Eriksen, in ospedale, è cosciente e, secondo quanto filtra dalla stampa danese, avrebbe chiesto ai compagni di riprendere la partita.

Uefa: Eriksen "Star of the match"



La Star of the match di Danimarca-Finlandia è Christian Eriksen. A comunicarlo è l'Uefa che ha voluto dedicare il premio al trequartista nerazzurro, colpito da un malore sul finale del primo tempo. Tramite il suo profilo twitter, l'organo di governo del calcio europeo cita le parole del presidente Ceferin: "Il calcio è uno splendido gioco e Christian lo interpreta in maniera meravigliosa".

La carriera



Classe 1992, nato a Middelfart, Eriksen ha esordito con l'Ajax nel 2010, poco prima di compiere 18 anni. Nel 2013 passa al Tottenham per 14,5 milioni di euro dove collezione 226 presenze e 51 goal con cui ha raggiunto una finale della Champions League nel 2019. Nel 2020 il passaggio all'Inter per 27 milioni di euro firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. Con l'Inter ha giocato 43 partite segnando 4 goal ed è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto nell'anno 2020-2021. E' stato premiato quattro volte come Calciatore danese dell'anno nel 2013, 2014, 2015 e nel 2018.

L'altro match del girone Il Belgio ha battuto la Russia 3-0 a San Pietroburgo, nel secondo incontro valido per la prima giornata del Girone B di Euro2020. A sbloccare il risultato l'interista Lukaku al 10', il raddoppio è siglato da Meunier al 34'. Nel finale, a due minuti dal 90', ancora a segno Lukaku per il tris. (Rainews)