Il nonnino Giuseppe Curia è morto in casa, ucciso da esalazioni stufa a gas

Pensionato morto in casa, ucciso da esalazioni gas bombola. E' accaduto a Corigliano Rossano, intervenuta la polizia

CORIGLIANO ROSSANO (CS), 29 DIC - Un pensionato, Giuseppe Curia, di 85 anni, è morto nella sua abitazione di Corigliano Rossano, in contrada Fossa, a causa, secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, delle esalazioni sprigionatesi da una bombola, scoppiata per cause in corso d'accertamento, che alimentava una stufa a gas.



A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che, non vendendo uscire Curia, che dopo la morte della moglie viveva solo, hanno avvertito il 118 e la Polizia di Stato. É stato il personale del Commissariato di Corigliano-Rossano ad entrare in casa, dopo avere forzato la porta, ed a trovare il corpo senza vita del pensionato.