Pentone (CZ) mostra d’arte dedicata artista Renato Guttuso

PENTONE CATANZARO 26 DIC - A Pentone, giorno 27/12/2019, in occasione delle S. Feste Natalizie, ed in contemporanea con l’allestimento del Natale Vivente, alle ore 16,30 sarà inaugurata la mostra d’arte dedicata all’importante artista contemporaneo Renato Guttuso.

L’evento si avvale della collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di questo piccolo centro montano, La Pro Loco di Pentone e la Galleria ArteSpazio di Catanzaro.

I lavori esposti, in tutto una trentina, provengono dalla collezione privata della galleria ArteSpazio di Catanzaro e resteranno in mostra, presso la sala consiliare del comune che li ospita, per più giorni.

Per l’occasione porteranno i saluti il sindaco Vincenzo Marino, l’Assessore alla Gentilezza Anna Pullano ed il Presidente delle Pro Loco della provincia di Catanzaro Vitaliano Marino.

La mostra, a cura del gallerista Luigi Verrino, sarà presentata da Arcangelo Pugliese.

Renato Guttuso, nato a Bagaria il 26 dicembre 1911, si conferma come uno dei maggiori artisti contemporanei del Novecento. La sua arte è stata sempre un manifesto attento alle problematiche civili e sociali di una nazione travagliata dal dramma della guerra e dalle povertà umane.

Ciò che maggiormente ha caratterizzato i lavori di questo creativo, è stato l’impegno politico che si è concretizzato anche all’interno del Partito Comunista Italiano per il quale ha ricoperto incarichi di rilievo. Avanti negli anni, pur essendo sposato, l’artista vive un importante incontro con la modella Marta Marzotto.

Questa relazione da un nuovo impulso ai suoi lavori. Ciò lo porterà alla ricerca di un’arte che sarà intrisa di sentimenti forti fatti di passione e d’amore.

Alla sua morte lascia un vasto patrimonio di opere di inestimabile valore civile e culturale.