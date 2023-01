Pentone. Presepe Vivente, il sindaco Vincenzo Marino ringrazia per il successo tutta la comunità, i dettagli

Pentone. Presepe Vivente, il sindaco Vincenzo Marino ringrazia per il successo tutta la comunità. Grande successo per l’edizione 2022 del Presepe Vivente: l’ennesimo. Oltre 1000 visitatori, circa 70 figuranti, tutte le associazioni del luogo presenti, tanto impegno e lavoro.

Questi i numeri di un’edizione che doveva essere una scommessa dopo le limitazioni del covid e che invece si è rivelata una piacevole sorpresa.

La stragrande maggioranza del paese è riuscita a partecipare e persino a dare una mano nella consapevolezza che le cose belle hanno bisogno di tante mani e tanti cuori appassionati e disponibili.

La macchina organizzativa guidata dal Direttore Artistico, Amerigo Marino, è riuscita così a realizzare quanto in premessa e soprattutto, sfidando i pochi scettici. Sicuramente non sono mancate difficoltà e momenti di scoramento, ma il risultato finale ha dato ampio spazio alla soddisfazione e alla voglia di riproporsi per il 2023.

Grande presenza anche alla frittellata realizzata in contemporanea proprio per sensibilizzare i tanti visitatori al gusto e ai profumi della cucina pentonese. Eppure, non mancavano nelle stesse giornate in cui ha avuto luogo la rappresentazione altri eventi di carattere natalizio, ma Pentone si è messo in luce per semplicità e bellezza.

Ora l’obiettivo 2023 è ampliare ancora il percorso che è stato abbreviato e reso più fruibile. Importante anche il coinvolgimento dei Quartieri che hanno partecipato non solo come visitatori, ma anche come interpreti. Ruolo fondamentale va infine riconosciuto alle maestranze che nella realizzazione delle varie scene ed in particolare della grotta della natività e della cascata hanno dimostrato la loro bravura artigianale e creativa.

“Un grazie va a tutta la comunità, alle manovalanze, alla parrocchia, ai dipendenti, ai visitatori e ai figuranti – dice il primo cittadino, Vincenzo Marino – ed in particolare al direttore artistico: siamo riusciti nella realizzazione perché tutti abbiamo lavorato con l’obiettivo comune di stare insieme e promuovere le nostre bellezze. Merito e soddisfazione per tutti per ogni forma di contributo.” Ora diritti all’edizione 2023.