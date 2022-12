Pentone si rinnova il tradizionale presepe Vivente nel centro pedemontano i dettagli

PENTONE 16 DIC. - Anche quest’anno, il 28 e il 29 dicembre, si rinnova il tradizionale presepe Vivente nel centro pedemontano. Un evento che richiamerà come al solito tanti amanti della tradizione e dei piccoli borghi. Il presepe vivente, dunque, anche occasione per visitare Pentone e le sue bellezze.



Come ormai consuetudine ad ospitare botteghe e figuranti sarà la parte bassa del paese, il centro storico, con un percorso rinnovato e stavolta più concentrato così da dare al visitatore la possibilità di fruirne più facilmente. La regia e la cura dei dettagli spettano al Direttore Artistico, Amerigo Marino, mentre le associazioni si occuperanno delle varie botteghe presenti nell’itinerario.

A coordinare invece l’amministrazione comunale che cercherà di restituire la normalità di fruizione per un evento che purtroppo la pandemia ha impedito negli ultimi anni. Un’edizione quindi di rilancio e di riproposizione che Amerigo Marino e i referenti delle associazioni insieme all’amministrazione stanno ideando e realizzando nel solco della continuità, ma come sempre con la necessaria novità che porterà interesse e suspense.

Impegnato quasi tutto il paese nella consapevolezza che tutti devono collaborare per la buona riuscita di un evento unico nel suo genere e che quest’anno potrebbe essere anche il solo realizzato nella Presila. Una bella sfida di cui Pentone si fa ancora carico per onorare la propria voglia di fare, le proprie bellezze e la propria creatività. Ruolo importante sarà poi quello delle maestranze coinvolte che saranno i veri “costruttori” del presepe e delle sue scene.

Non mancheranno poi le degustazioni e il calore tipico dei pentonesi. Grande attesa allora per il 28 e 29 dicembre quando dalle 17.00 in poi Pentone diventerà un presepe reale e fruibile.