Per la New Generation Racing buoni riscontri da Battipaglia

Domenica 23 Marzo si è disputata a Battipaglia, presso il Circuito del Sele, la prima prova del Trofeo del Mediterraneo 2025. Questo evento è stata l'occasione per far uscire allo scoperto i piloti dopo qualche settimana/mese di pausa.

La New Generation Racing in questa occasione, si è presentata ai nastri di partenza con il giovane pilota Catanzarese Francesco Pio Santise, che con la sua Peugeot 106 risivitata nel look, ha inaugurato il suo 2025 agonistico.

Buoni i riscontri per Santise, che sulla sua 106 di RS 1.4 ha impostato un bel ritmo e la testimonianza è arrivata dalle due manche di gara, da 5 giri ciasciuna e dove lo stesso ha mostrato dei progressi vincendo la classe di appartenenza. Da regolamento dell'evento, la RS 1.4 è stata accorpata ad altre classi ben più attrezzate sulla carta, ma non per questo Santise ha alzato bandiera bianca e lo stesso ha disputato due gare su un buon ritmo. Questi primi km serviranno indubbiamente a Santise per ritrovare gli automatismi necessari, dopo la pausa invernale.

Ufficio Stampa New Generation Racing