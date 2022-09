Perché la roulette online è diventata così popolare

La roulette è uno dei giochi più popolari in un casinò, a volte anche secondo solo alle slot machine. Ma a cosa è dovuta tutta questa popolarità? La risposta è semplice perché si tratta di un gioco molto facile da imparare e da giocare, privo di conoscenze basate sulle abilità e con una grande varietà tra cui scegliere.

Tuttavia ci sono anche altri motivi che hanno contribuito a renderla così popolare. Tra questi c’è sicuramente la sua storia secolare che affonda le sue radici nella Francia del 1700 dove nei piccoli casinò della zona, frequentati dai più abbienti, il gioco fu per la prima volta sperimentato con grande successo.

Proprio grazie a questa sue origini francesi la roulette è ancora oggi sinonimo di eleganza e raffinatezza e per questo nel mondo online, ma anche nei casinò terrestri, non manca mai una sezione ad essa interamente dedicata con varie opportunità di scelta.

La popolarità delle demo gratis su mobile

Il successo della roulette è però dovuto ad una importante caratteristica che ha anche contribuito alla diffusione del gioco sui dispositivi mobile, ovvero la possibilità di giocare gratuitamente.



Tutti i casino online, infatti, offrono la possibilità di provare la demo della roulette senza spendere nemmeno un centesimo ma con le stesse opportunità di divertimento di quella per soldi veri. Non si vince denaro, questo è chiaro, ma si hanno grandi opportunità di testare il proprio livello di gioco e di provare nuove strategie da applicare poi nella versione a pagamento.

Tutte le versioni di roulette gratis che si trovano sul web sono compatibili con dispositivi mobili come lo smartphone o il tablet e questo significa che si può giocare e avere momenti di svago anche mentre si è fuori di casa.



Giocare gratuitamente è molto semplice basta cercare sul web la versione di roulette alla quale si è interessati e seguire le istruzioni. Molte versioni di roulette sono direttamente disponibili nei casino online dove non serve assolutamente spendere dei soldi per giocare.

Le caratteristiche vincenti della ruota della roulette

La roulette è un gioco da casinò molto entusiasmante, sebbene sia molto più silenzioso, più calmo e forse anche più sofisticato rispetto ad altri giochi ha un fascino irresistibile.

Ciò è particolarmente vero quando si aggiunge il fatto che non ci sono regole da imparare e la pallina gira e atterra intorno alla ruota in modo casuale lasciando tutto nelle mani della fortuna. La popolarità della roulette è dovuta ad una serie di caratteristiche vincenti che vale la pena appuntarsi prima di iniziare a giocare.

Il glamour, prima di tutto

I dettagli nel design di questo gioco da casinò lo distinguono da qualsiasi altro. C'è una ruota con i colori rosso e nero, un lungo tavolo di velluto verde e una biglia bianca che gira e fa un rumore molto caratteristico quando finalmente cade in una casella numerica. L'intero processo è guidato dal dealer che gestisce gli elementi chiave del gioco e distende gli animi dei giocatori.

Il fatto che giocatori casuali vanno e vengono durante ogni giro aggiunge più eccitazione. È sempre una sorpresa vedere chi ottiene una vittoria enorme e chi sembra non avere la meglio. Sono gli altri giocatori che costruiscono il dramma con i loro applausi, grida, risate e delusioni. Altri giochi da casinò ospitano giocatori concentrati sul silenzio, ma non la roulette. Questo è il gioco per giocatori rumorosi e allegri e questo vale sia nelle versioni live che in quella online dove a differenza di altri giochi ci sono delle voci (registrate) dei dealer che parlano durante tutta la durata della partita.

Non ci si deve preoccupare degli altri giocatori

La roulette è un gioco che si svolge al 100% contro la casa. I giocatori, infatti, non competono l'uno contro l'altro come nel poker, e possono anche scommettere sugli stessi numeri degli altri

Ottimi Pagamenti

Una delle caratteristiche vincenti, in tutti i sensi, della roulette è che può offrire enormi vincite con semplici decisioni. Basta scommettere su un singolo numero per vincere dozzine di volte la propria scommessa, o semplicemente scommettere quote / pari e vincere lo stesso importo scommesso.

Divertimento assicurato

La roulette è un gioco davvero divertente da giocare online. L'offerta più comune è la roulette classica ma si possono trovare tante varianti tra le quali anche la roulette in versione 3D che unisce la tecnologia al gioco con dovizia di particolari. In questa variante, infatti, tutto viene visualizzato in tre dimensioni e si ha quindi la percezione di poter toccare veramente gli oggetti. Inoltre i casinò online offrono la roulette con croupier dal vivo che combina il gioco online con un vero casinò. Anche in questo caso si può giocare da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile, perché ciò che serve fare è selezionare il tavolo per prendere posto e iniziare a giocare.