Peste suina, on. Wanda Ferro (FDI) su chiusura restrizioni in Calabria

CATANZARO - 20 SET 2024 - «Anche alcuni territori della Calabria sono fuori dalle restrizioni per la peste suina africana.

Quella che arriva dalla Commissione europea è un’ottima notizia per gli allevatori, e dimostra la correttezza delle strategie messe in campo dalla struttura commissariale e dal governo, con i ministri Schillaci e Lollobrigida che hanno messo in campo un impegno straordinario, anche in termini di risorse, per combattere il virus, fino ad arrivare alla sua completa eradicazione, e sostenere il settore».

E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno.