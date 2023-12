Peter Cincotti: Trionfo al Teatro Garden di Rende durante Fatti di Musica 2023!

Applausi, standing ovation e bis fuori scaletta al Teatro Garden di Rende per il concerto evento della popstar newyorkese Peter Cincotti, appuntamento internazionale di Fatti di Musica 2023, 37° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in varie località della Calabria.

Peter Cincotti, tra i più apprezzati cantautori del panorama mondiale e fenomeno del pianoforte, ha ricevuto a Rende dallo storico promoter calabrese il “Riccio d’Argento”, il prestigioso oscar del Festival realizzato dall’orafo crotonese Gerardo Sacco, per il nuovo album “Killer on the keys” dedicato ad alcuni grandi pianisti e nomi storici della musica, come lui stesso ha sottolineato: “Dopo i diversi generi di album che ho scritto negli anni, ho pensato che fosse arrivato il momento di fare un omaggio ad alcuni dei miei pianisti preferiti, artisti che io ritengo siano dei “Killers” ai tasti, da Scott Joplin a Billy Joel passando per Nat King Cole e Coldplay!”.

Dopo 4 sold out a Milano, Cincotti in oltre due ore di concerto ha incantato il pubblico di Rende con la sua voce, il suo virtuosismo di pianista eccezionale e la grande band: Tony Glausi, tromba, con nonni di Aprigliano (Cs), Joe Nero, batteria, Mark Lewandowski, basso. Pure in questa tappa calabrese, Peter Cincotti, anch'egli dalle chiare origini italiane, ha confermato di essere il vero erede proprio di popstar come Billy Joel ed Elton John. Tra i brani più applauditi l'hit mondiale "Goodbye Philadelphia" e varie jam session con i suoi musicisti tra jazz, pop e rock. A fine concerto si è concesso con affettuosa disponibilità ai numerosi fan, arrivati da tutta la regione, per autografi e foto. Per Fatti di Musica un'altra gemma, tra le tante che hanno regalato al pubblico calabrese eventi eccezionali e irripetibili, da Santana a Sting, da Tina Turner al concerto televisivo di Elton John a Reggio trasmesso in tutto il mondo.