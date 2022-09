Pfizer nel 2021 incasserà 33,5 miliardi di dollari

Il duo BioNTech-Pfizer, che ha già erogato un miliardo di dosi del vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo, basandosi sulla richiesta per il suo vaccino, prevede di vendere quasi il 30% in più di vaccini rispetto a quanto previsto a maggio.

Forte delle sue vendite in aumento, l'azienda ha alzato le sue previsioni di fatturato e profitti annuali. Ora prevede per tutto il 2021 un fatturato molto più alto dei 26 miliardi di dollari su cui il gruppo aveva dichiarato di puntare a maggio, e anche più dei 15 miliardi di dollari stimati a febbraio. Nel solo secondo trimestre il gruppo ha realizzato un fatturato di 18,9 miliardi di dollari, quasi il doppio di un anno fa (+ 92%) e al di sopra delle aspettative degli analisti che contavano su 18,45 miliardi. L'utile netto trimestrale è aumentato del 59% a $ 5,5 miliardi. I risultati ottenuti da Pfizer secondo il giornale economico Wall Street italia hanno superato anche le aspettative di Wall Street. Gli utili per azione hanno raggiunto $1.07 contro i 97 cents previsti, mentre i ricavi sono arrivati a $18.98 billioni superando i $18.74 stimati.

"La velocità e l'efficienza dei nostri sforzi con BioNTech per aiutare a vaccinare il mondo contro il Covid-19 non hanno precedenti, con più di un miliardo di dosi somministrate a livello globale", ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Albert Bourla.

Le vendite potrebbero crescere ulteriormente, poiché l’alleanza BioNTech/Pfizer sostiene una terza dose del suo vaccino per renderlo più efficace, in un momento in cui la variante Delta, altamente contagiosa, apparsa inizialmente in India, sta causando l’espandersi dell’epidemia in Asia e Africa e sta aumentando il numero di casi in Europa e negli Stati Uniti d’America. Il gruppo ha evocato all'inizio di luglio "risultati incoraggianti" delle sperimentazioni per una terza dose e ha pianificato di chiedere l'autorizzazione, negli Stati Uniti e in Europa.

Luigi Palumbo

Fonte immagine: CNBC