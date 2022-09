Pg Otello Lupacchini al Csm, 'Gratteri non mi ha informato'Audizione fiume, Pg va via evitando giornalisti

CATANZARO, 13 GEN - Quasi cinque ore per difendersi daĺl' accusa di aver delegittimato il Procuratore Nicola Gratteri con un' intervista televisiva dai toni critici sull' ultima inchiesta del pm culminata con l' arresto di oltre 300 persone.



E' stata un' audizione fiume quella del pg di Catanzaro Otello Lupacchini davanti alla Prima Commissione del Csm, che per quella intervista ha chiesto al plenum a maggioranza il suo trasferimento d' ufficio per incompatibilità funzionale. Un' audizione che si è svolta a porte chiuse perché non è stata concessa la pubblicità dei lavori che il magistrato aveva richiesto.



Davanti ai consiglieri, Lupacchini ha ribadito di aver appreso solo dalla stampa i nomi degli arrestati e la ragione dei provvedimenti, e dunque di non essere stato informato preventivamente come invece imporrebbero le regole sul rapporti tra la procura ordinaria e la procura generale.



E ha ricostruito in chiave critica i rapporti con il procuratore Gratteri, le cui inchieste aveva definito evanescenti nell' intervista che lo ha fatto finire sotto accusa. La Commissione dovrà decidere ora se andare avanti nell' istruttoria o se procedere al deposito degli atti. In questo caso Lupacchini avrebbe dieci giorni di tempo per presentare