Pietro Iemmello: Cuore, Leader e Catanzarese Doc - L'Intervista Esclusiva a RTC Catanzaro Sport

Pietro Iemmello: Determinazione e Passione per il Catanzaro

Nella puntata del 10 marzo di RTC Catanzaro Sport, l'attesissima intervista a Pietro Iemmello ha offerto spunti interessanti sulla stagione del Catanzaro e sulle prospettive future. Il capitano giallorosso ha analizzato la recente sconfitta contro la Cremonese e ha espresso la sua visione in vista del derby con il Cosenza.

Una sconfitta amara, ma da cui ripartire

Interpellato sul pesante 4-0 subito a Cremona, Iemmello ha riconosciuto la brutta prestazione della squadra:

Iemmello: "Penso sia stato un incidente di percorso. È stata una partita storta, come quella di Cesena all'inizio della stagione. Il problema non è solo il risultato, ma il fatto che abbiamo concesso troppo agli avversari. Ora dobbiamo voltare pagina e ripartire immediatamente."

Il capitano ha poi sottolineato quanto sia fondamentale mantenere alta la concentrazione:

Iemmello: "Non possiamo permetterci di abbassare l'attenzione. Siamo arrivati a questa posizione in classifica grazie a un percorso preciso e non possiamo buttarlo via per una giornata no."

La responsabilità di essere leader

Nel corso dell’intervista, si è parlato anche del ruolo di Iemmello all'interno dello spogliatoio, non solo come giocatore chiave ma anche come punto di riferimento per la squadra. Il numero 9 del Catanzaro ha ammesso di sentire una grande responsabilità:

Iemmello: "Mi fa piacere essere considerato un riferimento. Non è solo questione di gol o assist, ma di trasmettere mentalità e senso di appartenenza. Il pubblico di Catanzaro sta maturando e questo ci aiuta. Bisogna godersi il momento e restare uniti."

Quando gli è stato chiesto del suo futuro, Iemmello non ha escluso l'idea di intraprendere un percorso da allenatore una volta terminata la carriera da calciatore:

Iemmello: "Mi piacerebbe allenare in futuro, ma ora sono concentrato sul presente. Giocare, dare il massimo per questa squadra e questa città è la mia priorità."

Verso il derby: motivazioni e obiettivi

Con il derby contro il Cosenza alle porte, Iemmello ha parlato della preparazione mentale per questa sfida così sentita dai tifosi:

Iemmello: "Per me, giocare contro il Cosenza non può essere come affrontare la Reggiana. Essendo catanzarese, ha un sapore diverso. Però quando l'arbitro fischia, una squadra vale l’altra e bisogna affrontare ogni partita con la stessa mentalità."

L'assenza del pubblico ospite è un aspetto che Iemmello ha evidenziato con un pizzico di rammarico:

Iemmello: "Il calcio senza tifosi perde la sua essenza. Sarebbe stato più bello avere i sostenitori del Cosenza presenti, perché un derby vero si gioca anche sugli spalti."

Il rapporto con la città e i tifosi

Parlando del suo legame con Catanzaro, Iemmello ha ribadito quanto sia orgoglioso di rappresentare la sua città:

Iemmello: "Vedere il Ceravolo pieno, i bambini con le maglie del Catanzaro per strada, è il mio sogno che si realizza. Questo club mi ha dato tanto e io voglio ripagare tutto l’affetto che ricevo."

L’intervista si è chiusa con un augurio per il futuro, non solo per il Catanzaro ma anche per il calcio calabrese in generale. Il capitano giallorosso ha trasmesso determinazione e fiducia, lasciando intendere che la squadra è pronta a rispondere con i fatti sul campo. Con il derby alle porte, i tifosi sperano che le parole di Iemmello si traducano in una prestazione convincente e, possibilmente, in una vittoria che darebbe nuovo slancio alla stagione del Catanzaro.