Pil: Padoan "ma quale recessione tecnica, sara' recessione e basta"

ROMA, 1 APRILE- "Ma quale recessione tecnica, sara' recessione e basta": e' l'avvertimento lanciato dall deputato del Pd ed ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un'intervista a Repubblica. "Ovviamente non ho ora gli strumenti tecnici per fare previsioni numeriche, ma seguendo il modello del consenso delle stime, mi sembra evidente che il 2019 avremo una crescita negativa", ha aggiunto. Padoan ha ricordato che Tria "fino a qualche tempo fa parlava di una crescita debole, ora dice che siamo intorno allo zero, allora vuol dire che andremo sotto". "E consideri che siamo alla vigilia della presentazione del Def, d'altra parte in queste ultime settimane si sono succedute stime internazionali e nazionali sempre peggiori: l'Ocse, le agenzie di rating, la Confindustria...insomma il quadro mi sembra abbastanza chiaro".

Per Padoan "la congiuntura internazionale e' in difficolta' e addirittura la Germania va maluccio. Nello stesso tempo, pero', faccio notare che il peggioramento dell'economia italiana e' iniziato a meta' dello scorso anno, dunque hanno impattato sicuramente certe affermazioni di governo e maggioranza, che hanno finito per affossare il clima di fiducia di imprese e famiglie".