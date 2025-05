Pisa in Serie A, Filippo Inzaghi: "Volevo ripagare l'affetto della gente di Pisa. Futuro? Vedremo.."

Tempo di lettura: ~2 min

PISA – È una festa totale in casa Pisa: dopo anni di attesa, il club toscano torna finalmente in Serie A. A guidare questa incredibile cavalcata c'è Filippo Inzaghi, l'artefice di una stagione indimenticabile conclusasi con la promozione conquistata con ben due giornate di anticipo.

Subito dopo la vittoria decisiva, mister Filippo Inzaghi è intervenuto visibilmente emozionato, esprimendo tutta la sua soddisfazione: "Siamo molto felici, davvero tanto. Vincere due giornate prima della fine, considerando le aspettative iniziali, è davvero un capolavoro. Mi passano tante emozioni nella testa, è difficile razionalizzare. Ho sempre creduto profondamente in questa impresa fin dal primo giorno".

Inzaghi sottolinea più volte l'importanza di una società organizzata e di un gruppo unito: "Questa società non mi ha fatto mancare nulla, né a me né al mio staff, e quando le condizioni sono queste i risultati arrivano. Non eravamo forse la squadra più forte, ma certamente il gruppo più solido. Nessuna multa, nessun ritardo, nessun malcontento: questa è la vittoria del gruppo più forte del campionato".

Il pensiero del tecnico va poi ai tifosi nerazzurri, cuore pulsante di questa promozione: "Ho visto tanta gente piangere, sognavano la Serie A. Quando sono arrivato a Pisa mi hanno accolto in maniera incredibile, volevo ripagare tutto quell'affetto e spero di esserci riuscito. Pisa mi ha dato tutto quello che cercavo, così come mi era successo a Benevento e Venezia".

Inzaghi non dimentica nemmeno chi lavora dietro le quinte: "Parlo sempre del mio staff perché senza di loro non sarei qui. Sono stati straordinari i giocatori, il personale medico, i fisioterapisti, i magazzinieri. È una vittoria di tutti, una vittoria di gruppo che resterà indelebile".

Ora il futuro, che rimane aperto: "Adesso ho bisogno di staccare con mia moglie. È stata una stagione logorante. Poi parleremo con la società per capire aspettative e obiettivi. A Pisa sto bene, non vedo problemi, ma dovremo sederci e capire bene tutto".

In chiusura, il tecnico nerazzurro ha voluto dedicare un pensiero anche al Bari, squadra affrontata nell'ultimo match e ancora in corsa per i play-off: "Il Bari è una grande squadra, allenata da un tecnico preparato. Giocare qui mi ricorda i brividi del Mondiale del '90. È uno stadio incredibile, auguro loro il meglio perché qui ricevo sempre grande affetto".

Filippo Inzaghi saluta così, tra soddisfazione, emozione e un futuro ancora tutto da scrivere. Pisa torna a sognare in grande, e i suoi tifosi possono finalmente gridare: è Serie A.