Maxi tamponamento. Grave incidente sulla A2 a Vibo Valentia: 10 feriti, nessuno in pericolo di vita. Video

VIBO VALENTIA, 03 MAG - Questa mattina si è verificato un maxi tamponamento sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Pizzo in direzione nord. Dieci persone sono rimaste ferite nell'incidente, ma fortunatamente nessuna riporta lesioni gravi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma diversi veicoli sono stati coinvolti, tra cui uno pesante.

A seguito dell'incidente, il traffico veicolare è stato deviato all'uscita obbligatoria nello svincolo di Sant'Onofrio, con il rientro allo svincolo di Pizzo. Appena ricevuto l'allarme, la Centrale operativa del 118 ha inviato sul luogo dell'incidente due ambulanze, che hanno fornito le prime cure ai feriti e li hanno trasferiti all'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia. La maggior parte delle persone coinvolte ha riportato solo contusioni di lieve entità.

Al momento, nessuno dei feriti versa in condizioni critiche o è in pericolo di vita. Sono intervenuti sul posto gli operatori dell'Anas e il soccorso meccanico per consentire il ripristino della normale circolazione sull'arteria.