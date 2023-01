Plastic Free, Montepaone fra i comuni più virtuosi d'Italia

L’impegno dei volontari e dei referenti Plastic Free sul territorio catanzarese non si ferma mai. In poco più di due anni e mezzo sono state numerose le attività di raccolta e con i numeri alla mano sono ben 43 eventi organizzati, per un totale di 38300 kg di spazzatura e plastica rimossa dall’ambiente con la sola partecipazione di quasi 2000 volontari. Altro dato sono i comuni con i quali è stato siglato il protocollo d’Intesa pari a 20 con capolista il comune di Montepaone alla data del 6 marzo del 2021.

A Montepaone spetta anche il primato per essere stato il primo comune della fascia ionica e di tutta la provincia di Catanzaro a divenire “ Ente Plastic free”. Un riconoscimento che l’associazione attesta ai comuni virtuosi che si sono impegnati per garantire sul proprio territorio le attività con Plastic Free e ad attuare le ordinanze di legge e di promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Il comune di Montepaone insieme ad altri tre comuni calabresi quali Diamante(Cs) Tortora(Cs) e Tropea(Vv) , sono stati invitati a Bologna giorno 11 marzo all’interno di Palazzo Re Enzo, dove la Onlus Plastic Free premierà le 68 amministrazioni comunali di tutta Italia che si sono distinte per il proprio impegno verso l’ambiente, guadagnandosi il titolo di Comune Plastic Free 2023. Una delegazione comunale , pertanto, si recherà per ritirare il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità secondo il proprio livello di impegno, rispettivamente di 1, 2 o 3 tartarughe.

Il comune di Montepaone seguendo una scrupolosa valutazione ha ricevuto un punteggio sulla base di ben venti criteri definiti per l’appunto tra le quali spiccano il rapporto di collaborazione con Plastic Free, la corretta gestione dei rifiuti urbani, il contrasto agli abbandoni illeciti, l’educazione e sensibilizzazione cittadini, e le azioni virtuose nel proprio territorio, ha ottenuto l’assegnazione dell’ambito riconoscimento tra 360 comuni candidati e pertanto rientra tra i 68 comuni finalisti che potranno far valere tale riconoscimento anche tramite un bollino da utilizzare su ogni supporto digitale e cartaceo che dia lustro e motivo di orgoglio a tutta la cittadinanza.

Ovviamente tutto ciò non rappresenta una meta raggiunta ma solo l’inizio di un cammino che nel tempo dovrà far si che ci sia sempre più l’attenzione da parte dei cittadini verso le tante tematiche che il comune unitamente con l’associazione Plastic Free con i suoi referenti di zona e di tutti i volontari del circondario vogliono attuare per migliorarsi e migliorare la vivibilità e l’accoglienza di chi frequenta la cittadina e che sia da esempio a tutte le cittadine limitrofi.

Il sindaco Mario Migliarese e tutto lo staff tecnico hanno accolto con favore la proposta di candidatura ribadendo la volontà dell'amministrazione di essere sempre in opera nel dare al proprio territorio un’identità ambientalista risanando alcune situazioni di degrado e abbandono e contrastando la scelleratezza di chi ancora agisce nella violazione delle regole di buon senso civico, unitamente alla ferma volontà di numerosi cittadini virtuosi di voler vivere in un luogo tutelato e attento e che dia valore e benessere collettivo a tutta la comunità.

E’ sulla base di questo giusto principio e in linea con la nostra causa che si vuole promuovere la sensibilizzazione ambientale educando le nuove generazioni e correggendo quelle attuali da abitudini scorrette che insozzano il territorio e in generale il mondo in cui viviamo. Le nostre azioni non si fermeranno mai soprattutto in questo periodo invernale dove sono più evidenti, passeggiando sulla spiaggia, gli effetti devastanti della plastica nell’ambiente che per via di torrenti, canali e fiumare scaricano continuamente nel nostro bel mare e che solo una parte viene riversata sulla spiaggia. Giusto per dare un dato numerico stimiamo oltre i 200 kg al chilometro lineare, dato rilevato dalle nostre raccolte. Da ciò si evince che è necessario che ci sia intanto un cambio di passo nell’ adoperarsi per fare una corretta differenziata domestica e non lasciare spazzatura in luoghi aperti o lungo le strade ( come i furbetti del sacchetto) e di non scaricare rifiuti derivanti da attività di lavoro sommerso in luoghi incustoditi.

I risultati raggiunti con le nostre raccolte, la sensibilizzazione nelle scuole e con questo primo comune Plastic Free ci ripagano dell'impegno profuso dalla comunità Plastic free di tutta la provincia catanzarese. Questo primo riconoscimento sia da esempio e di stimolo affinché si uniscono al nostro fianco sempre più cittadini e che facciano leva e siano di stimolo alle amministrazioni del territorio affinché si diffonda la cultura Plastic Free nel vivere in luoghi puliti e sani dove l’amore e l’attenzione per l’ambiente siano la base di partenza per ogni attività.

Nicola Sestito - Referente Provincia di Catanzaro