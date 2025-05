Playoff di Serie B tra Catanzaro-Spezia Mister D’Angelo: “Meritiamo di giocarcela (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Catanzaro-Spezia, parla Mister D’Angelo: “Meritiamo di giocarcela, saremo protagonisti”

CATANZARO – Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì sera il “Ceravolo” sarà teatro dell’andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Spezia, due squadre che hanno conquistato il diritto di sognare la Serie A dopo una stagione combattuta. A presentare la sfida, ci ha pensato Mister Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, durante la conferenza stampa pre-partita.

Spezia, tra recuperi e valutazioni

Interpellato sullo stato di salute della squadra, Mister D’Angelo ha dichiarato:

“Sicuramente recuperiamo Aurelio, sugli altri dobbiamo fare ancora delle valutazioni nei prossimi due giorni”, lasciando intendere che il gruppo è vicino alla miglior forma possibile per l’appuntamento.

Tra gli elementi in dubbio ci sono Bandinelli, Lapadula e Reca, ancora da monitorare: “Bandinelli ha avuto solo crampi, come Reca. Lapadula è da valutare, decideremo più avanti.”

Il ricordo delle sfide di campionato

La stagione regolare ha visto una vittoria per parte, ma per D’Angelo entrambi gli scontri diretti avrebbero meritato un esito diverso:

“All’andata abbiamo vinto ma sarebbe stato giusto il pareggio, al ritorno abbiamo perso, ma anche lì era più giusto un pari” – ha ricordato il tecnico, evidenziando l’equilibrio tra le due formazioni.

Niente calcoli, solo una mentalità vincente

Nonostante si tratti di una doppia sfida, Mister D’Angelo invita a non fare calcoli:

“Dobbiamo pensare solo alla partita di mercoledì, senza farci condizionare dal ritorno. In gare così, i dettagli fanno la differenza.”

Filosofia offensiva e scelte d’attacco

Lo Spezia è stata una delle squadre più spettacolari della Serie B, grazie a un gioco propositivo che il mister non vuole snaturare:

“Cercheremo di imporre la nostra idea: giocare per fare la partita, come abbiamo sempre fatto. È il nostro punto di forza.”

Sul duello tra bomber – Pio Esposito e Iemmello, entrambi a quota 17 gol – Mister D’Angelo si è espresso con grande ammirazione:

“Pio sta benissimo, ha fatto un campionato straordinario. Valuteremo in base alle caratteristiche del Catanzaro se affiancarlo a Lapadula o optare per un’altra soluzione.”

Studio degli avversari e gestione del gruppo

Il Catanzaro arriva da una vittoria con il Cesena e ha dimostrato tenacia e solidità. Ma Mister D’Angelo guarda oltre:

“Ogni partita fa storia a sé. Non so se il Catanzaro sarà più aggressivo o più attendista. Sono una squadra tecnica, li rispettiamo ma non li temiamo.”

In merito alla formazione, nessuna decisione definitiva: “La scelgo sempre il giorno prima. Valuterò se schierare un centrocampo più coperto o più offensivo.”

Esperienza nei playoff? “Conta la qualità, non l’età”

Un altro punto sollevato riguarda l’esperienza nei playoff, con metà rosa che affronterà questa fase per la prima volta. Per Mister D’Angelo, però, non sarà un limite:

“Abbiamo tanti giovani, ma anche tanta qualità. Se sei giovane come Pio Esposito, per me va benissimo. In campo contano le prestazioni, non i curriculum.”

L’affermazione di Conte e la voglia di scrivere la storia

Alla domanda su quanto sia importante “vincere per entrare nella storia”, come ha detto Conte, D’Angelo risponde:

“Abbiamo scritto pagine bellissime, ma è chiaro che per diventare protagonisti assoluti della storia serve portare a casa il risultato più importante.”

Testa, cuore e orgoglio

Infine, il mister ha sottolineato la compattezza mentale del gruppo:

“I ragazzi stanno bene anche mentalmente. Sanno che questa è un’occasione speciale. Non capita ogni anno di poter entrare nella storia del club.”

Anche i tifosi avranno un ruolo importante, sebbene la trasferta a Catanzaro non sia delle più agevoli:

“Chi verrà sarà fondamentale. Dobbiamo fare una grande partita per chi ci seguirà allo stadio, ma anche per tutta La Spezia che sarà davanti alla TV.”

