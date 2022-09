Playoff e Italian Bowl Madden 2020 By Fidaf On Air!

Grazie alla collaborazione con MediaSport Group, Playoff e Italian Bowl, ovvero la finalissima del Torneo Madden 2020 by Fidaf saranno trasmessi anche in TV, sul canale Sky 814 MS Channel e sui 9 canali del digitale terrestre del pacchetto MS Sport.

Tra le sorprese di questo strano periodo della nostra vita sportiva, c’è sicuramente l’ingresso della Fidaf nel mondo degli E-Sport. Grazie alla collaborazione con Beast Mode Football, il mese di aprile si è infatti aperto con il lancio del primo torneo ufficiale Madden 2020 dedicato alle squadre italiane di football americano e organizzato dalla nostra Federazione.

Usando lo stesso approccio della NFL e la piattaforma offerta dalla PS4, è stato strutturato un vero e proprio Campionato, con 32 squadre al via suddivise in 2 Division, NFC e AFC, e 4 Conference: North, South, East, West. I 32 “coach” coinvolti appartengono ad altrettante squadre italiane, regolarmente affiliate alla Fidaf, e si sfidano vestendo i colori del proprio team, ciascuno abbinato ad una squadra NFL.

Il torneo, Draft iniziale incluso, è stato trasmesso in gran parte sul canale YouTube federale, FIDAF TV, con tanto di partite commentate da speaker di eccezione, come Alessandro Taballione, anchorman e reporter di Sky, grande appassionato di football americano.

Dopo 17 giornate di Regular Season, il 4 maggio inizieranno i Playoff e qui arriva un’altra, importante notizia, ovvero quella della collaborazione con MediaSport Group, gruppo editoriale in forte crescita e presente sia sulla piattaforma Sky che sul digitale terrestre con ben 9 canali regionali. Molto attivo nel mondo dei motori, ma sempre più presente al fianco di diverse federazioni sportive, con una collaborazione attualmente in attivo con i Mastiffs Canavese, il Gruppo è anche da sempre attivo nel mondo degli E-Sports, seguendo diverse competizioni. Da qui, dunque, sfruttando al massimo la peculiarità del periodo, nasce il progetto di una prima importante collaborazione con la nostra Federazione, con la trasmissione sui propri canali delle fasi finali del Campionato Italiano Madden 2020 by Fidaf.

Da martedì 5 a sabato 9 maggio, sul canale Sky 814 MS Channel verrà trasmessa in differita una partita al giorno dei Playoff, con orari da concordare con la regia di Fidaf TV, mentre domenica, 10 maggio, alle 21.30, in diretta sia sul canale Sky che sui 9 canali del digitale terrestre del pacchetto MS Sport, verrà trasmesso l’Italian Bowl, atto finale di questa entusiasmante avventura, commentato da Alessandro Taballione.

“Un’idea nata quasi per caso, che però sta acquisendo dimensioni sempre più interessanti”, ha commentato Fabio Tortosa, Consigliere Federale da cui è partita l’iniziativa. “Voglio ringraziare chi ci ha aiutato e supportato in questo campionato virtuale così nuovo per noi, ovvero Beast Mode Football nella persona di Marco Masi, Lezioni di Madden, nella persona di Francesco Cazzolla, e poi Giacomo Gagliardi, Battista Battino e tutto lo staff di Fidaf TV, a cominciare da Leonardo Lombardi e Lorenzo Ancarani. E un grazie speciale a Roberto Brusati, Direttore Generale di MediaSport Group, per averci offerto questa importante possibilità di dare ulteriore visibilità al football americano made in Italy”.

“Ci siamo avvicinati qualche mese fa al mondo del football americano italiano, grazie al progetto di collaborazione con i Mastini Canavese” dichiara Roberto Brusati, Direttore Generale di Mediasport Group, “era nostra intenzione ampliare la nostra copertura a tutte le attività di questo sport in Italia, ma purtroppo l’emergenza sanitaria per il momento ha bloccato le attività della Fidaf, l’iniziativa della Federazione legata al mondo degli E-Sport è stata l’occasione proseguire nel progetto, in attesa che si possa ritornare in campo.”

