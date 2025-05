Playoff Serie C, Crotone-Vicenza 1-2: Longo crede nell’impresa al ritorno

Tempo di lettura: ~2 min

CROTONE – Il Crotone cade allo “Scida” per 1-2 contro il Vicenza nell’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Una sconfitta amara, soprattutto davanti al proprio pubblico, ma che non chiude i giochi.

A fine partita, mister Lamberto Longo analizza lucidamente la prestazione dei suoi, mantenendo viva la speranza per il ritorno.





Longo: “Sconfitta amara, ma non è finita”





“Siamo un po’ con la mano in bocca perché giocavamo in casa, il pubblico ha risposto con entusiasmo, ma il risultato rispecchia quanto visto in campo.

Abbiamo avuto un sussulto d’orgoglio col gol di Murano, ma poi qualcosa è mancato rispetto alle ultime uscite.

Alcuni limiti ce li siamo imposti da soli, mentalmente.” – dichiara Longo.





Longo: “Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma serve più identità”





“Nel primo tempo il Vicenza ha fatto meglio di noi.

C’è stato un po’ di timore iniziale e il vento ha complicato le cose, rallentando le giocate sulle fasce.

Nel secondo tempo, invece, abbiamo cambiato assetto e atteggiamento.

Siamo stati più coraggiosi, ma serviva più leggerezza e personalità.”





Longo: “Accettiamo il risultato, ma possiamo ribaltarlo”





“Accettiamo il verdetto del campo, ma la qualificazione è ancora aperta.

Serve migliorare nei dettagli, crescere ancora.

Andremo a Vicenza consapevoli che sarà dura, ma ci proveremo con tutte le nostre forze.

Serve più leggerezza mentale, meno pressioni.”





Difesa da reinventare: out Carnellutti e Di Pasquale





“Sappiamo che non ci saranno Carnellutti e Di Pasquale, ma chi entrerà darà il massimo.

Cocetta oggi è entrato a freddo ma si è fatto trovare pronto.

Sono fiducioso, ho una rosa profonda e chi sarà chiamato in causa darà tutto.”





Longo: “Vicenza più fisico, ma abbiamo le nostre armi”





“Il Vicenza è una squadra costruita per vincere.

Ha struttura, esperienza e fisicità.

Noi dobbiamo compensare con dinamismo, velocità e intelligenza tattica.

Ovizzach e Silva? Potrebbero essere disponibili.

Valuteremo in questi due giorni.”





Applausi dalla curva e mentalità da impresa





“Mi dispiace per i ragazzi e per i tifosi, ma abbiamo ancora una possibilità.

Il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine e la squadra ha lottato.

Anche in dieci abbiamo creato, segno che siamo vivi.

Ora serve credere nell’impresa con i fatti, non solo con le parole.”





Appuntamento a mercoledì al “Menti”





La gara di ritorno si giocherà mercoledì 21 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza.

Il Crotone dovrà vincere con almeno due gol di scarto per continuare il suo percorso nei playoff.

Come ha sottolineato Longo: “Salirà sull’aereo per Vicenza solo chi ha ancora energie da spendere.

Serve una prestazione strepitosa.

Ci crediamo e ci proveremo con tutti noi stessi.”