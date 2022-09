Poesia. Versi di Walter Perri: "Ti amo (Le parole che non dici)”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Ti amo è una riflessione sui fenomeni di incomunicabilità all’interno della coppia. La mancanza di comunicazione, che genera equivoci e a volte fobie, è la nemica più acerrima dello stare insieme. Le parole, soprattutto quelle che non si dicono, diventano macigni pronti a seppellire sentimenti e storie. Gli atteggiamenti umorali, hanno avuto a volte la responsabilità di scrivere la parola “Fine” su anfratti di vita umana condivisa, prima che l’incomprensione e il silenzio abbiano fatto inesorabilmente il resto. A fine versi, la mia canzone “Le parole che non dici” (dall’album “Le canzoni non sono gentiluomini”)che fa il paio con questa poesia, che come al solito potrete ascoltare cliccando il tasto dedicato. Siete così tanti ogni sabato, decine e decine di migliaia, che state iniziando a confondermi… Ma è una bella confusione! Un abbraccio ancora ad ognuno di voi! Buon fine settimana con Infooggi.it e a sabato prossimo!

Ti amo (Le parole che non dici)





Ti amo

per le parole

che non dici.

E che vorrei

sentirti.

Ti amo

perché ti giri

di spalle

se ti parlo.

Ti amo

per le gioie

che ho e che

non condividi.

Ti amo

perché se ti sfioro

lesta ti allontani.

Ti amo

perché ti aspetto

e non se mai arrivata.

Ti amo

perché “ti amo”

tu non mi hai

mai detto.

Ti amo

perché ti addormenti

girandoti di lato.

Ti amo.

Perchè,

non m’ami.





Walter Perri





Link canzone:

https://www.n1m.com/walterperri/song/792980-Le-parole-che-non-dici?fbclid=IwAR14X1TKKqdqqeKbF