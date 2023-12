DOMANI NON È, il nuovo singolo di Walter Perri

Walter Perri torna al cantautorato con un nuovo singolo, dal titolo “Domani non è”.

Walter, autore della musica e del testo del brano, si è affidato, collaborando attivamente alla sua realizzazione, all’arrangiamento orchestrale del maestro Francesco Sabatino di Corleone e alle chitarre del maestro Francesco Merante di Catanzaro, che ha curato anche la post produzione musicale del pezzo, registrato presso il suo “Black Horse Studio”.

“Domani non è”, è una canzone molto intima e connessa a talune vicissitudini personali che hanno coinvolto ultimamente l’autore.

Abbiamo sentito Walter per telefono, il quale ci ha dichiarato tutto il suo entusiasmo per questa nuova ed ennesima esperienza artistica, che sta registrando un ottimo apprezzamento di critica ed ha rappresentato una sorta di banco di prova, per un ritorno musicale avvenuto dopo mesi di lontananza da ogni attività creativa, per via di seri e coinvolgenti motivi di salute.

Crediamo che Walter, comunque, sia tornato alla grande nelle dimensioni che gli sono più congeniali e nelle quali sa dare il meglio di sé, con la poliedricità artistica che lo ha sempre contraddistinto.

Tutto Infooggi non può c

he fomulare le più vive congratulazioni a Walter per il nuovo lavoro e dichiarare la più completa disponibilità ad ospitare, sulle sue pagine, i suoi lavori di cantautore, scrittore e poeta.

Di seguito il link, seguendo il quale si può ascoltare “Domani non è”.





Domani non è

Se mettessi in conto

che un giorno la vita

può chiamarti e dirti

“Vieni su dai!”

E ti si apre

una nuova partita

e devi andare

dove non vuoi

Ti guardi dentro

allora e cerchi le risposte

a tutte le domande che ora

tu ti fai

Ed hai paura che

tra quelle tue domande

ce ne sia una

che risposte non ne hai

Ci sarà un domani

da vivere e un ieri

da raccontare

a chi ami tu

Ti parlano in tanti

ascolti nessuno

e pensi “credevo

non toccasse a me”

Le luci sono bianche

e la stanza è fredda

qualcuno mi sorride

ma mai mi dirà

Se gli occhi si apriranno

e rivedranno gli occhi

di chi adesso non può

restare accanto a me

Cos’è mi scorre

avanti come un fiume

l’età che mi

ha portato sino a qui

Dov’è quel posto

che mi nascondeva

perché non son rimasto lì.

E’ ora di andare mi dicono

“Vieni! Sei pronto?

Su sali, mettiti qui.

Tranquillo che pensa

a tutto il dottore

c’è un viaggio da fare,

uno, due e tre…”

e tre….

E tre….

Domani non è…..

Cos’è mi scorre

avanti come un fiume

l’età che mi

ha portato sino a qui

Dov’è quel posto

che mi nascondeva

perché non son rimasto lì,

rimasto lì.