Walter Perri “Non sono le parole”

Il nuovo singolo del cantautore calabrese accompagna l’uscita dell’EP "Dottor Perri & Mister Singer".

Dopo un decennio di ricerca artistica,Walter Perri pubblica il suo EP intitolato "Dottor Perri & Mister Singer". Questo progetto è il risultato di dieci anni di lavoro paziente, durante i quali Perri ha affinato la sua maturità come cantautore.

L'EP è una raccolta di quattro brani originali - "Domani non è","Non sono le parole", "La vita è con te" e "Lascia che il vento" - tutti caratterizzati dalla personale firma musicale e lirica di Perri. I testi, in particolare, sono un riflesso autentico dei sentimenti e delle esperienze emotive vissute dall'artista, offrendo uno sguardo intimo nel suo mondo interiore.

Il titolo dell'album è un'autoironica parafrasi dell'opera di Stevenson, che simboleggia le due anime di Walter Perri: il dirigente nella Pubblica Amministrazione e il cantautore appassionato. Queste due sfere della sua vita si intrecciano, dando vita a un'opera che celebra la dualità della sua esistenza.



Musicalmente, l'EP si colloca nel genere pop, con canzoni che evidenziano le doti vocali di Perri, in particolare nel brano "Lascia che il vento", notevole per la sua complessità e difficoltà di esecuzione.

Gli arrangiamenti dell'EP sono stati curati con maestria da Walter Perri, insieme a Franco Sabatino e Francesco Merante, quest'ultimo contribuendo anche con le sue abilità chitarristiche. La post produzione è stata affidata a Edoardo Romano presso lo Wall of Sound Studio di Milano.

