Intervista a Walter Perri: il successo di "Brava Attrice" tra emozioni autentiche e radici calabresi

La scena musicale indipendente accoglie con entusiasmo Walter Perri, cantautore calabrese e poeta, che con il suo talento sta conquistando un pubblico sempre più ampio. Il suo ultimo singolo, "Brava Attrice", sta riscuotendo un ottimo successo, grazie alla sua capacità di intrecciare testi intensi e sonorità coinvolgenti.

Il brano, già apprezzato per la sua profondità emotiva e il racconto universale delle complessità relazionali, conferma Walter Perri come una delle voci emergenti più interessanti del panorama contemporaneo. "Brava Attrice" esplora il sottile confine tra apparenza e realtà, raccontando una storia di rimpianto e introspezione che ha saputo conquistare l’attenzione di molti.

Con un mix di autenticità e raffinatezza, Perri si sta affermando non solo come artista, ma come narratore di emozioni, regalando al pubblico una canzone che lascia il segno e lo proietta tra le promesse più luminose della musica italiana.

Walter, "Brava Attrice" è un brano che colpisce per la sua intensità emotiva e per il modo in cui esplori il contrasto tra apparenza e realtà. Cosa ti ha ispirato a scrivere questa canzone e quali esperienze personali hai riversato nel testo?

“Semplice. La considerazione che le relazioni interpersonali e dunque anche quelle di tipo affettivo, siano oggi particolarmente esposte ai pericoli delle simulazioni e delle dissimulazioni. La tendenza generale all’omologazione e normalizzazione dei comportamenti, rischia di rendere sopportabile questo tipo di abitudine.”

La figura della "Brava Attrice" è centrale nella tua canzone e rappresenta un’allegoria intrigante. Come sei arrivato a costruire questo personaggio e cosa rappresenta per te nel contesto della canzone?

“Come dicevo, il personaggio nasce dalla considerazione della quasi generalizzazione di atteggiamenti indifferenti, nei rapporti tra le persone; credo che sia diffuso nella vita reale più di quanto si pensi e rappresenta il fulcro del brano, da cui discende il testo e anche alcune venature della melodia.”

Il tuo stile musicale unisce il cantautorato moderno a sonorità intime ed essenziali. Come descriveresti il tuo processo creativo, dalla scrittura del testo alla composizione musicale?

“Io sono molto spontaneo nella creazione dei miei brani, che nascono sempre da intuizioni casuali o generati da attimi esistenziali; quando scrivo una canzone, dalla stesura della melodia già la concepisco nella sua completezza. Il testo viene sempre dopo, sia esso originale o l’adattamento metrico di un altro mio scritto, ad esempio una poesia, come accaduto tante volte.”

La musica calabrese sta vivendo un momento di grande fermento. Come senti di rappresentare la tua terra nella tua musica e in che modo le tue radici influenzano il tuo percorso artistico?

“Personalmente, mi accontenterei di essere riconosciuto nel novero degli artisti seri che vengono da questa terra; per chi viene da essa è più difficile farsi strada per cui le tue origini diventano un forte propulsore per un maggiore impegno e la ricerca della qualità di quello che fai.”

Brava Attrice è solo uno dei tuoi progetti. Cosa possiamo aspettarci dal tuo futuro artistico? Hai nuovi brani o progetti che stai preparando e che desideri condividere con i tuoi ascoltatori?

“Diciamo che i risultati raggiunti nell’ultimo biennio mi stanno incoraggiando a cavalcare l’onda dell’apprezzamento di pubblico e di critica, per cui sicuramente ascolterete di me.”