Walter Perri e "Bella Attrice": il cantautore calabrese che conquista il pubblico (Video)

Bella Attrice. Il brano di Walter Perri che sta andando a mille. Facciamo un po' il punto sul personaggio.

Walter Perri, è uno che ha avuto molto a che fare con Infooggi. I lettori ricorderanno che ha guidato la rubrica Resilienze, dove ogni settimana ha pubblicato canzoni, poesie e, per un anno intero, ogni settimana, i capitoli del suo romanzo Il Vento in Faccia.

Walter è un fine poeta e scrittore ma il suo primo amore è la canzone e, infatti, è diventato un cantautore apprezzato in Italia ed anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove sorprendentemente ha strappato consensi negli stati più lontani da quelli interessati dalle migrazioni italiane.

La storia di Walter è la storia di un ragazzo che si sente un cantautore ma a cui la vita nega questa opportunità.

Walter è nato in Calabria e non gli è facile risalire lo stivale per cercare fortuna al nord.

Ai suoi tempi, nascere al sud era bellissimo ma, nello stesso tempo, implicava degli handicap sociali e professionali non indifferenti.

Se poi ci mettiamo anche alcune vicissitudini familiari, il quadro è completo… Nella vita non si può fare quello che si vuole ma quello che si può.

“Quello che si puo”, comunque non è andato male per Walter; si è laureato in Giurisprudenza, è dirigente nella pubblica amministrazione e ha una bellissima famiglia: Francesca, la moglie, insegnante di scuola primaria, Antonio e Caterina, i figli, che sono intanto diventati entrambi ingegneri.

Però Walter non ha dimenticato la sua antica passione e nel 2013, la risveglia grazie anche ad alcuni amici.

Inizia così il suo percorso: due silloge di poesie (Amo la Notte e Il Gabbiano e altre Poesie) e un centinaio di canzoni che spaziano dal pop al pop-rock, al rock, al folk ed al folk-rock.

Dopo Dottor Perri & Mister Singer, EP pubblicato nel 2024 alla fine di una intensa esperienza personale che lo ha portato a subire un serissimo intervento chirurgico, ecco Brava Attrice, canzone rock edita con l’etichetta Elite Music Italia, Milano.

Walter è ormai una realtà nella scena cantautorale italiana e contribuisce al fervente momento musicale del cantautorato calabrese, con tanta voglia di mettersi in discussione e proporre la sua musica e le sue canzoni, contrassegnate da segni di genialità compositiva e da una colorata compostezza vocale che affascinano.