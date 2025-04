Cammina, Cammina": il nuovo singolo di Walter Perri (Video)

Cammina, Cammina": il nuovo singolo di Walter Perri è una carezza in musica sul senso della vita

CATANZARO – Dopo il successo del brano Brava Attrice, che aveva mostrato il lato più energico e rock del cantautore calabrese, Walter Perri torna sulle scene con un nuovo singolo, Cammina, Cammina: una ballata intensa, intima e ricca di significato, che porta l’ascoltatore in un viaggio emotivo fatto di consapevolezza, dolore e speranza.

Un brano esistenziale, senza perdere leggerezza

"Cammina, Cammina" è molto più di una canzone. È una riflessione poetica sull’evoluzione interiore che accompagna ognuno di noi nel tempo. Perri canta il passare degli anni, i cambi di prospettiva e le cicatrici della vita con una voce sorprendentemente espressiva, capace di colpire per autenticità e profondità.

Il testo, toccante e diretto, affronta tematiche universali come il dolore, la resilienza e la riscoperta di ciò che conta davvero. La sua scrittura, semplice ma mai banale, è arricchita da immagini potenti: “col tempo sai, l’orizzonte cambierà…” o “fai del tuo imprevisto dolore un motivo in più”, frasi che restano impresse e invitano alla riflessione.

Arrangiamenti d’autore e una produzione curata

A curare l’arrangiamento ci pensano ancora una volta Francesco Sabatino e Francesco Merante, ormai collaboratori storici di Perri. Il brano si distingue per una chitarra solista raffinata e perfettamente integrata nell’atmosfera malinconica e dolce del pezzo. Un lavoro elegante, che lascia spazio alla voce e alle parole, senza mai sovrastarle.

L’etichetta, come già per le precedenti uscite, è la milanese Elite Music Italia, realtà indipendente attenta alle proposte autentiche e di qualità.

Un invito a non fermarsi

Il ritornello – “E cammina, cammina, cammina / anche se ti scoppia il cuore” – è un inno alla resistenza quotidiana, alla capacità di andare avanti nonostante tutto. In un periodo in cui l’incertezza accompagna molti, Cammina, Cammina arriva come un abbraccio sonoro, sincero e necessario.

Dove ascoltarlo

Il singolo Cammina, Cammina è disponibile su tutte le piattaforme digitali: Spotify, Apple Music, YouTube e Amazon Music. L'invito è ad ascoltarlo più volte, lasciandosi attraversare dalle emozioni che solo la musica di Walter Perri sa suscitare.