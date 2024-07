Cantautore Walter Perri: Il Ritorno di un Suono Senza Tempo - EP Dottor Perri & Mister Singer.

Con l'EP "Dottor Perri & Mister Singer", l'artista intreccia pop d'autore e influenze anni '80 per un'esperienza d'ascolto unica

Navigare a vista dentro un concetto di equilibrio temporale è l’esperienza che si vive ascoltando il nuovo EP di Walter Perri, "Dottor Perri & Mister Singer". In questo lavoro, Perri riesce a fondere magistralmente elementi musicali del passato con un tocco contemporaneo, creando una miscela sonora che sembra sospesa nel tempo.

All’ascolto, l’influenza di Ivan Graziani è immediatamente percepibile, sia nel suono che nel modo delicato di utilizzare la voce. Questo richiamo si affianca a una vena pop battistiana che modella i ritmi e i modi, con un uso della parola e una tessitura lirica che riportano alla mente quel mondo musicale. Walter Perri, anziché nascondere queste influenze, le abbraccia apertamente, creando un equilibrio unico tra il professionista e l’artista.

Il nuovo EP rappresenta il ritorno di Perri dopo dieci anni di silenzio discografico. Composto da quattro brani che scorrono fluidi, l’EP offre un’esperienza d’ascolto piacevole e immediata. Sebbene non presenti innovazioni radicali, si distingue per un pop d’autore maturo e ben orchestrato. La traccia "La vita è con te" evoca le sonorità di Franco Battiato, mentre "Lascia che il vento" porta con sé chiari richiami al pop degli anni ’80.

La produzione sembra aver scelto consapevolmente di radicarsi nel passato piuttosto che guardare al futuro, come si nota nella gestione della chitarra distorta che accompagna la voce nell’ultimo brano "Non sono le parole". Tutto lascia pensare a un processo creativo che valorizza le radici musicali di Perri.

Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi, come video o altre uscite. La curiosità di sentirlo dal vivo è grande e, per ora, non resta che godersi questo ritorno al passato con la speranza di nuovi capitoli musicali in arrivo.



Segui Walter Perri





- Lascia che il vento

- Domani non è

- Non sono le parole

- La vita è con te