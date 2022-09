Poesie. Walter Perri: “L'irrealtà dei sensi”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

L’irrealtà dei sensi è una poesia/dialogo con la persona che si ama, a cui si chiede di guardare più in fondo, dietro gli atteggiamenti, per capire quanto siano profondi l’Amore ed il Rispetto. Un abbraccio a tutti/tutte Voi!





L’irrealtà dei sensi

Di tutte le cose

una, amor mio,

mi è tanta cara.

Che tu impari

a guardarmi.

Quando avrai compreso

la misura del profondo,

non fermarti

alla fredda realtà dei sensi.

E quando avrai

insegnato agli occhi

a vedere il fiume

che mi porto dentro

e la rocca di cristallo

con scritto il tuo nome,

allora, amore mio,

avrai imparato

a guardarmi.

Walter Perri