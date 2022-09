Poker della Roma, Fiorentina k.o

ROMA, 20 DICEMBRE 2019- La Roma di Fonseca non sbaglia un colpo e passa anche al Franchi battendo 4-1 la Fiorentina di Montella. La squadra giallorossa, parte subito forte e dopo pochi minuti va in vantaggio con il bosniaco Dzeko. I giallorossi non si fermano e spingono, trovando ancora il gol con una splendida punizione di Kolarov che non lascia scampo a Dragowsky. I viola però accorciano le distanze con Milan Badelji trovando il gol del 2-1.

Nella ripresa la Roma trova il gol con Pellegrini e Zaniolo, tra i migliori in campo assieme a Edin Dzeko. La Fiorentina non riesce più a reagire, con Montella impietrito e preoccupato per il tonfo interno. Il pareggio con l'Inter aveva lasciato qualche speranza ai viola, la sconfitta di ieri, mette invece in grossa difficoltà Montella, il cui destino é appeso a un filo, quello del telefono di Commisso, che dall'America potrebbe dire si all'esonero, aprendo una nuova era per la Fiorentina.