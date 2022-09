PoliMi: 4° Edizione Design Management del Politecnico di Milano (Aperte le Iscrizioni)

MILANO 23 APR - Aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Master Universitario Premium Design Management del Politecnico di Milano

dedicato al settore del lusso.

Sono venti i posti disponibili per partecipare alla IV edizione del Master di I livello in Premium Design Management del Politecnico di Milano, gestito da POLI.design in collaborazione con l’International University of Monaco IUM (Montecarlo Principato di Monaco), che prenderà avvio a ottobre 2020.



Erogato in lingua inglese, il Master mira ad approfondire le tematiche relative alla progettazione di un nuovo marketing e management per il settore del lusso, con il coinvolgimento di discipline trasversali e comprendendo tematiche e strategie proprie ai due ambiti del Design e dell’Economia.



Il percorso formativo, diretto da Matteo Oreste Ingaramo, Direttore di POLI.design e da Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Professore presso il Politecnico di Milano, risponde alle esigenze del mercato dei beni e servizi di lusso. Le nuove tendenze del settore puntano infatti alla creazione di esperienze coinvolgenti nella fase di pre e post vendita, in cui il prodotto non viene più definito come un mero acquisto, ma inserito all’interno di modelli di riferimento che vanno dalla percezione del valore intrinseco all’esclusività del brand.



La didattica offre un terreno unico di incontro fra le aree teoriche e progettuali afferenti al design e le analisi e gli studi afferenti al mondo del marketing e della gestione aziendale.



Il Master intende formare esperti in grado di collocarsi sul mercato del lusso con competenze trasversali nell’ambito della gestione e creazione di nuovi progetti di Brand experience, così come nello sviluppo e controllo di programmi di eventi e attività a supporto della commercializzazione di un prodotto e per lo sviluppo di nuove politiche aziendali.



Le attuali richieste del mercato si indirizzano infatti verso figure in possesso di una conoscenza teorica e pratica in grado di gestire i processi aziendali sia sotto il profilo della gestione d’impresa sia sotto quello della direzione artistica: designer o economisti in grado di dialogare per lo sviluppo e il potenziamento commerciale di un’azienda cogliendo le nuove occasioni offerte dalle recenti teorie ed esperienze nell’ambito del design strategico.



Gli sbocchi occupazionali si configurano principalmente nel contesto privato, all’interno di aziende attive nel settore del lusso: dalla moda ai prodotti di lusso, dall’area dei servizi e della progettazione alla gestione di eventi e manifestazioni, fino all’area del design e marketing strategico.



La didattica è suddivisa in due moduli, uno erogato dal Politecnico attraverso POLI.design e uno erogato dall’Università Internazionale di Monaco (attraverso due percorsi didattici). E’ prevista inoltre l’attivazione di stage formativi sempre in collaborazione con l’Università di Monaco, durante i quali i partecipanti hanno la possibilità di consolidare le conoscenze acquisite confrontandosi con la realtà professionale.

In seguito al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il diploma di Master universitario di I livello in “Premium Design Management” da entrambe le università, POLI.design e Università Internazionale di Monaco (IUM).



In base al QS World University Ranking 2020, tra le più autorevoli classifiche delle università internazionali, il Politecnico di Milano è posizionato come prima università in Italia nella categoria Art & Design, terza in Europa e sesta al mondo.



Deadline chiusura iscrizioni: settembre 2020. I cittadini extra U.E. con titolo conseguito all’estero dovranno presentare tutta la documentazione almeno 30 giorni prima dei termini di chiusura iscrizioni.



Per informazioni sulle modalità di ammissione e di iscrizione, si prega di contattare l’Ufficio Formazione di POLI.design: tel. +39 02 2399 5911; formazione@polidesign.net.

clicca QUI per Scarica il comunicato stampa