Politeama, rinnovato il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Politeama si rinnova con le due nuove nomine in rappresentanza del Comune di Catanzaro effettuate dal presidente Nicola Fiorita. Si tratta di Salvatore Conforto, noto operatore culturale attivo sul territorio da oltre quarant’anni, e Anna Lia Paravati, presidente regionale del FAI- Fondo per l’Ambiente italiano. I due rappresentanti si aggiungono a quelli già designati in precedenza dagli altri enti soci fondatori: la dottoressa Carmelina Greco per la Regione Calabria e l’editore Vincenzo Ursini per la Provincia di Catanzaro.

“Dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale per le nomine dei rappresentanti comunali nelle partecipate e la scadenza del relativo avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature – ha detto Fiorita - il CdA del Politeama può oggi completarsi con l’ingresso dei due nuovi componenti. Sono certo che Conforto e Paravati sapranno offrire il proprio contributo in termini di idee, competenze ed esperienze all’interno dell’organo gestionale al fianco del Sovrintendente Gianvito Casadonte e del Direttore generale Aldo Costa. Sono numerose ed importanti le sfide legate al rilancio e alla programmazione futura del Teatro pubblico della città e di tutte le altre attività strategiche che la Fondazione Politeama è chiamata a svolgere per la crescita culturale, economica e produttiva del Capoluogo di Regione, auspicando un rinnovato e più forte sostegno anche da parte degli altri soci istituzionali ed enti rappresentativi del territorio”. Nei prossimi giorni è attesa, dunque, la convocazione del nuovo CdA per i primi adempimenti di rito.