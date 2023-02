Elly Schlein eletta segretaria del PD: la prima donna alla guida del partito, i dettagli

Elly Schlein eletta segretaria del Partito Democratico: la prima donna alla guida del partito con una vittoria per i giovani.

Elly Schlein: "Il Pd è vivo ed è pronto a rialzarsi" "Ce l'abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche questa volta non ci hanno visto arrivare"

Il Partito Democratico ha una nuova segretaria: Elly Schlein. Schlein ha sconfitto il suo avversario, Stefano Bonaccini, con il 53,8% dei voti contro il 46,2%. Questa vittoria è stata la prima per una donna alla guida del partito ed è stata anche un successo per i giovani, poiché Schlein ha solo 38 anni.

Secondo i dati del comitato di Schlein, è in testa in 14 regioni italiane e molte città importanti come Napoli, Milano e Bologna. I risultati indicano che Schlein è anche in testa in Liguria e Sicilia. Tuttavia, Bonaccini è in testa in Puglia, davanti anche a Caserta.

Durante la campagna elettorale, i due candidati si sono concentrati sulla questione della capacità del partito di costruire una nuova squadra e di superare la crisi. Si sono anche rinfacciati l'appoggio di vari esponenti di vertice del partito, accusati di aver causato la sconfitta del Partito Democratico alle ultime elezioni politiche.

Nonostante ciò, i dati delle elezioni interne al partito sono stati incoraggianti. Alla fine della giornata, quasi un milione di persone avevano votato, superando le aspettative dei candidati. Questo è stato un risultato significativo se confrontato con le precedenti elezioni interne del partito. Nel 2007, 3,5 milioni di persone avevano votato, mentre nel 2019 solo 1,6 milioni avevano partecipato.

Durante il suo discorso, Schlein ha affermato che il popolo democratico è vivo e pronto a rialzarsi con una linea chiara. Ha anche sottolineato la necessità di lavorare per l'unità del partito e di essere la segretaria di tutti, per tornare a vincere. Il suo avversario Bonaccini ha riconosciuto la sconfitta e ha offerto il suo aiuto a Schlein per il bene del partito.

Inoltre, Schlein ha anche parlato della recente tragedia del naufragio di migranti in Calabria e ha criticato il decreto che impedisce i salvataggi in mare quando occorrono vie legali di ingresso in Europa. Questo discorso ha dimostrato la sua attenzione per le questioni sociali e politiche che interessano il paese.

In conclusione, la vittoria di Schlein rappresenta una nuova speranza per il Partito Democratico, poiché il suo impegno per l'unità e il suo approccio innovativo potrebbero portare a un cambiamento significativo all'interno del partito.

