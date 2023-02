Politica. Regionali: si vota in Lombardia e Lazio, ecco la posta in gioco

Oggi e lunedì si vota in Lombardia e Lazio per eleggere governatori e consigli regionali. La posta in gioco è molto alta, poiché oltre dodici milioni di cittadini sono chiamati alle urne per decidere il futuro di queste importanti regioni italiane. Le sezioni per questo turno elettorale sono ben 9.254 per la Lombardia e 5.306 per il Lazio, suddivise in un totale di 1.504 e 378 comuni, rispettivamente.

Nel Lazio, cinque candidati si sfideranno per la carica di governatore: Alessio D'Amato, Francesco Rocca, Donatella Bianchi, Rosa Rinaldi e Sonia Pecorilli. Il consiglio regionale del Lazio è composto da 50 consiglieri oltre al presidente della Regione. In Lombardia, quattro candidati si contenderanno la carica di governatore: Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Mara Ghidorzi. Il consiglio regionale lombardo, invece, è composto da 80 consiglieri, oltre al presidente della Regione.

La scheda elettorale, di colore verde, offre all'elettore tre opzioni: votare per il solo candidato presidente (senza estendere la preferenza alle liste collegate), votare per il candidato presidente e una lista (in questo caso, la preferenza si estende anche al candidato), o optare per il voto disgiunto, cioè scegliere una lista e un candidato governatore non collegato.

Per quanto riguarda i candidati al consiglio regionale, l'elettore può esprimere una o due preferenze, scrivendo il cognome del candidato (o nome e cognome) accanto al simbolo della lista a cui appartiene. Se si esprimono due preferenze, devono riguardare due candidati di sesso diverso, in modo da rispettare la parità di genere. In caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata.

Dalle ore 7 alle 23 di oggi e lunedì, i seggi rimarranno aperti per consentire a tutti i cittadini di esercitare il loro diritto di voto. Dopo la chiusura dei seggi, il lunedì, inizierà lo spoglio delle schede. Queste elezioni regionali sono molto importanti e attese, soprattutto in una fase storica come quella attuale, in cui le sfide politiche ed economiche sono molteplici.