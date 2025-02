Polizia di Stato - Incontro presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Catanzaro Lido sulla figura del Commissario Giovanni Palatucci

Questa mattina, presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Catanzaro Lido, si è tenuto un incontro istituzionale volto a ricordare la figura del Commissario di Pubblica Sicurezza Giovanni Palatucci, riconosciuto Eroe Italiano e Giusto tra le Nazioni, per il suo straordinario atto di eroismo nel salvare centinaia di ebrei durante l’Olocausto.

All’evento hanno partecipato il Questore di Catanzaro e il Presidente dell’Associazione Palatucci – Sezione di Catanzaro, insieme a studenti e docenti dell’istituto. Durante l’incontro è stato proiettato un video realizzato dalla RAI, dal titolo “Senza confini - Il Commissario Palatucci”, che ripercorre la vita e il sacrificio di Palatucci.

Nel corso dell’evento si è sottolineata l’importanza di guardare alla figura di Palatucci con una prospettiva ampia, al di là di etichette e schematismi, evidenziando come il suo eroismo rappresenti un esempio universale di coraggio e integrità. Ha inoltre invitato gli studenti a riflettere sul valore della memoria storica e sull’importanza di mantenere vivi i principi di giustizia e solidarietà.

È stato ha tracciato un excursus storico sulla vita del giovane commissario, evidenziando il suo impegno nella difesa dei perseguitati e il valore del suo operato in un periodo storico drammatico e dilaniante per il Paese.

L’incontro ha rappresentato un momento di profonda riflessione per gli studenti, offrendo loro un’occasione per conoscere meglio la storia di un uomo che ha sacrificato la propria vita per la difesa della dignità umana.

La riflessione di una delle ragazze che ha condotto la giornata odierna, è stata la seguente: “E’ scientificamente provato: la razza non esiste, l’uomo è uno solo e le differenze tra le varie etnie sono determinate solo da fattori territoriali”,