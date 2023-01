Polizia sventa sequestro di persona nel Nord-Barese, arresti, i dettagli

Polizia sventa sequestro di persona nel Nord-Barese, arresti. In sette in carcere o ai domiciliari

La polizia del Nord-Barese ha sventato un sequestro di persona a scopo di estorsione, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche per la vittima prescelta. Grazie alle indagini condotte dalle forze dell'ordine, sette individui sono stati arrestati in diverse province della Puglia, tra cui Bari, Barletta-Andria-Trani e altri comuni.

Gli arresti sono stati eseguiti sulla base di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse nei confronti dei soggetti arrestati sono di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso.

Secondo le statistiche, i sequestri di persona per scopo di estorsione sono un fenomeno purtroppo ancora diffuso in alcune zone d'Italia, soprattutto nelle regioni del Sud. Tuttavia, l'impegno e la determinazione delle forze dell'ordine permettono di sventare molti di questi crimini e di proteggere la popolazione dalle minacce della criminalità organizzata.

La polizia locale sta continuando le indagini per identificare eventuali altri componenti del gruppo e per ricostruire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, la Procura della Repubblica sta valutando le prove raccolte per decidere quali ulteriori azioni intraprendere nei confronti degli arrestati.