Pompetti decisivo in Virtus Entella – Catanzaro: gol, assist e rinascita dopo l’infortunio. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il centrocampista giallorosso protagonista nel successo esterno del Catanzaro





Nel post partita di Virtus Entella – Catanzaro, a prendersi la scena è stato Marco Pompetti, autore di un gol e protagonista anche nell’azione del raddoppio. Una prestazione che certifica il suo pieno rientro dopo il lungo stop e che conferma la crescita del Catanzaro in questo campionato di Serie BKT.

Entrato con determinazione e personalità, Pompetti ha inciso subito, dimostrando di essere tornato a pieno regime dopo sei mesi difficili. Ma, come ha sottolineato lui stesso ai microfoni della press area, la priorità resta sempre il collettivo.

Pompetti: “Felice per il gol, ma prima viene la squadra”

Il centrocampista giallorosso non ha nascosto l’emozione:

Dopo sei mesi lontano dal campo non è stato semplice. Ho lavorato tanto e oggi raccolgo il frutto di quei sacrifici. Il gol è una gioia personale, ma sono felice soprattutto per la vittoria della squadra.

Parole che raccontano un percorso fatto di riabilitazione, sacrificio e resilienza. Tornare a segnare dopo un infortunio importante non è solo un fatto tecnico, ma soprattutto mentale.

Una vittoria pesante su un campo difficile

Il successo contro la Virtus Entella assume un valore ancora maggiore considerando la solidità della squadra ligure tra le mura amiche. Il Catanzaro ha saputo:

Pareggiare l’intensità agonistica degli avversari

Applicare con disciplina le indicazioni del mister

Sfruttare le proprie qualità tecniche nei momenti chiave

Pompetti ha evidenziato proprio questo aspetto:

Sapevamo quanto fosse difficile. Abbiamo preparato bene la partita e fatto tutto quello che ci aveva chiesto il mister. Con l’agonismo e le nostre qualità abbiamo portato a casa la gara.

Il recupero dall’infortunio: famiglia e lavoro dietro il ritorno

Dietro la prestazione c’è una storia di sacrificio. Nei mesi di recupero, Pompetti si è allenato lontano dai riflettori, spesso da solo, supportato dalla famiglia e dalle persone più vicine.

Il primo periodo è stato duro. Stare vicino alla mia famiglia mi ha aiutato tanto. Mi sono allenato a casa, ho fatto tutto quello che dovevo fare per tornare pronto.

Un passaggio fondamentale non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. La vicinanza del popolo giallorosso e dello staff tecnico ha rappresentato una spinta determinante.

Il nuovo sistema di gioco del Catanzaro

Nel corso dell’intervista, Pompetti ha parlato anche delle differenze tattiche rispetto alla stagione precedente. Il sistema resta simile in alcuni principi, ma con caratteristiche differenti:

Maggiori verticalizzazioni

Ritmi più alti

Ricerca costante della profondità

La squadra, secondo il centrocampista, ha ormai assimilato l’identità voluta dal mister:

Abbiamo un’identità forte. Andiamo su ogni campo per fare la nostra partita. Non sempre si può vincere, ma i concetti del mister si vedono ogni settimana.

Un segnale chiaro della maturità raggiunta dal gruppo, che oggi appare compatto e consapevole dei propri mezzi.

La forza mentale dopo il momento più difficile

Tra le immagini più forti resta quella dell’infortunio, quando Pompetti lasciò il campo in ambulanza. Un ricordo che oggi il centrocampista preferisce lasciarsi alle spalle.

L’infortunio è parte della mia carriera, ma è passato. Dal giorno dopo l’operazione ho sentito una vicinanza enorme da parte di tutti. Questo mi ha dato la forza di tornare il prima possibile.

Parole che raccontano quanto il sostegno del pubblico di Catanzaro sia stato determinante. Ancora una volta, il legame tra squadra e tifosi si conferma uno dei pilastri della stagione giallorossa.

Catanzaro, continuità e ambizione in Serie BKT

La vittoria contro la Virtus Entella non è solo un episodio, ma un tassello nel percorso di crescita del Catanzaro in Serie BKT. Il ritorno al gol di Pompetti rappresenta:

Un recupero importante in ottica rotazioni

Una risorsa in più per il centrocampo

Un segnale di solidità mentale del gruppo

Il messaggio è chiaro: il Catanzaro ha un’identità definita, un progetto tecnico coerente e una rosa che sta ritrovando tutti i suoi protagonisti.

E con un Pompetti ritrovato, le ambizioni possono crescere ancora.



