Mirko Pompetti: 'Vittoria di squadra, il derby con il Cosenza è speciale' (Video)

Pompetti nel dopo gara di Catanzaro-Cosenza: "Una vittoria di squadra, ho capito l'importanza di questo derby"





Nel post-partita di Catanzaro-Cosenza, il centrocampista Mirko Pompetti ha analizzato la vittoria della sua squadra con entusiasmo e consapevolezza. Il suo gol ha messo il sigillo su una prestazione corale che ha evidenziato lo spirito del gruppo.





"Il gruppo ha fatto la differenza"

Pompetti ha voluto innanzitutto sottolineare l'importanza della squadra: "Innanzitutto voglio fare i complimenti a tutta la squadra, davvero a tutti, perché oggi più di qualsiasi altra partita si è visto quanto il gruppo faccia la differenza. Chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo fondamentale. Questo risultato è merito di tutti."

Riguardo alla rete messa a segno, il centrocampista ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono contento, è il secondo anno che sono qui e pian piano ho capito sempre di più quanto questa partita sia sentita. Anche se non sono di Catanzaro, il tempo mi ha fatto comprendere l’importanza di questo derby. Quando vedo il Cosenza so che è una partita fondamentale e cerco di dare il massimo. Quest’anno è andata bene sia all’andata che al ritorno."





Mentalità vincente dopo la sconfitta di Cremona

Dopo la dura sconfitta contro la Cremonese, il Catanzaro ha reagito immediatamente con una prova di carattere: "Secondo me la cosa più importante è che non ci siamo detti troppo in settimana. Sapevamo che a Cremona avevamo giocato sotto i nostri standard, quindi abbiamo abbassato la testa e lavorato con grande determinazione. Io ero fiducioso già prima della partita perché ho visto come la squadra ha lavorato. Si è visto in campo: nei momenti di sofferenza abbiamo saputo chiuderci e ripartire con qualità."





"Siamo all’altezza delle prime quattro?"

Attualmente il Catanzaro occupa la quinta posizione in classifica, in scia alle prime della classe. Pompetti ha commentato così la lotta per i vertici: "Siamo quinti, quindi siamo appena dietro le prime quattro. Se loro sono avanti è perché al momento hanno qualcosa in più. Però giochiamo ogni partita per vincere. La gara di Cremona ci ha fatto capire il livello delle prime quattro e ci ha dato un’idea di quello che potremmo affrontare ai play-off. Dovremo farci trovare pronti."





"Il mio gol più bello? Difficile scegliere"

Pompetti ha già segnato quattro reti in questa stagione e alla domanda su quale fosse la più bella ha risposto: "Non voglio essere presuntuoso, ma tutti e quattro i miei gol sono stati belli. Sicuramente quelli contro Reggio Emilia, Palermo e quello di oggi sono i più spettacolari. Segnare in un derby è sempre speciale. A livello di importanza, direi che quello di oggi, insieme a quello di Palermo, sono stati i più decisivi. Il gol del 2-0 ha messo la partita in discesa e ci ha permesso di gestire meglio il secondo tempo."