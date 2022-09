Ponte Stretto: De Micheli, decidere su cosa è utile e sicuro. Esperti a lavoro, da parte mia nessun preconcetto.

MILANO, 08 SET - "Sul tema del Ponte sullo Stretto non c'è nessuna polemica ma la discussione è legata ad un cambio radicale di prospettive con le opere che saranno realizzate sia in Calabria che in Sicilia".

Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, all'incontro di PwC Italia sulla mobilità. "Ho dato mandato ad una commissione di esperti, ha aggiunto, per studiare un eventuale collegamento tra la Calabria e la Sicilia che può essere di tre tipi. La tecnologia ci consente tre collegamenti possibili che sono il Ponte, il tunnel Archimede e il tunnel sottomarino.

Il mandato, gratuito, sarà esercitato rapidamente e valuterà il vantaggio trasportistico, quello economico". "Poi si può essere contrari o favorevoli, ha concluso De Micheli, ma io non decido mai in base dell'emotività e non ho una posizione preconcetta. Bisogna vedere cosa è più utile, realizzabile e sicuro. E alla fine decideremo in base ai dati".