Porti: Gioia Tauro; Mangialavori, su gateway risultato Santelli. "In due settimane superato un blocco durato venti anni"

CATANZARO, 6 MAR -"In sole due settimane di governo, Jole Santelli è riuscita a realizzare un obiettivo atteso da venti anni, il completamento del gateway ferroviario. Se il buongiorno si vede dal mattino, vuol dire che per la Calabria è davvero iniziata una fase luminosa della sua storia". Ad affermarlo è il senatore di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori.



"In molti - prosegue il parlamentare - avevano criticato la volontà della presidente calabrese di passare diversi giorni della settimana a Roma, in modo da rafforzare le interlocuzioni della Regione con i ministeri. Invece, a meno di un mese dal suo insediamento, e grazie al lavoro con il viceministro delle Infrastrutture e i vertici di Rfi, Santelli è riuscita a superare un blocco durato vent'anni e a creare le condizioni per gli investimenti a favore del gateway. È del tutto evidente che, con Santelli in cabina di regia e con un centrodestra unito al suo fianco, la Calabria si appresta a cambiare definitivamente passo".