In porto Crotone yacht Katara II, Emiro del Qatar, (Proprietario del Paris Saint Germain)

CROTONE, 16 AGOSTO - Sosta forzata nel porto di Crotone per lo yacht "Katara II" dell'emiro del Qatar Hamad Bin Khalifa Al Thani, uno degli uomini più ricchi del mondo (è proprietario tra l'altro della squadra di calcio del Paris Saint Germain). La sosta si é resa necessaria per garantire assistenza sanitaria ad una persona che era a bordo dello yacht e che è stata portata per accertamenti nel Marrelli Hospital. L'emiro del Quatar, che è accompagnato dalle tre mogli e dagli otto figli, ha approfittato della sosta per visitare Crotone ed il promontorio di Capocolonna. Durante il pranzo in un ristorante di Crotone ha anche intonato alcune canzoni insieme al cantautore crotonese Sergio Cammariere.